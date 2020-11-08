Прогноз погоды на 9 ноября: в Украину идет похолодание
Погода в Украине в понедельник, 9 ноября, будет прохладной по сравнению с предыдущими днями, правда сохранится на уровне +10 градусов. Но есть и приятное известие – будет солнечно и без осадков на всей украинской территории.
Прогноз погоды на 9 ноября от Натальи Диденко
Синоптик в фецсбуке написала, что дожди в Украине не только 9 ноября, но и вообще в ближайшее время ожидать не следует. Однако, по словам Диденко, туманы заволокут видимость на расстоянии 200 – 500 метров.
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Она добавляет, что постепенно будет холодать. Так, в понедельник в течение дня температура воздуха составит +7+... 12 градусов. Правда, на юге достигнет +14 градусов.
Что касается Киева, то в столице 9 ноября будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха в примерно +8 градусов.
Что говорят в Украинском гидрометцентре
В Укргидрометцентре на понедельник прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха на большинстве территории Украины в среднем составит +9 ...+ 10 градусов. Теплее всего будет на юге и Закарпатье. Столбики термометров здесь поднимутся до +12 градусов, а в Крыму – до +14 градусов.
Ветер ожидают северо-западный. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 9 ноября
Ужгород – +10 ... +12
Львов – + 7... + 9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – + 8 ... +10
Черновцы – + 8 ... +10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7... + 9
Ровно – + 8 ... +10
Житомир – + 8 ... +10
Винница – + 8 ... +10
Одесса – +10 ... +12
Николаев – + 8 ... +10
Херсон – +10 ... +12
Симферополь – +12 ... +14
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – + 8 ... +10
Чернигов – + 8 ... +10
Сумы – + 8 ... +10
Полтава – + 8 ... +10
Днепр – + 8 ... +10
Запорожье – + 8 ... +10
Донецк – + 8 ... +10
Луганск – + 8 ... +10
Харьков – + 8 ... +10
Киев – + 8 ... +10
Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / данные Укргидрометцентра
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