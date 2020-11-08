Погода в Украине в понедельник, 9 ноября, будет прохладной по сравнению с предыдущими днями, правда сохранится на уровне +10 градусов. Но есть и приятное известие – будет солнечно и без осадков на всей украинской территории.

Прогноз погоды на 9 ноября от Натальи Диденко

Синоптик в фецсбуке написала, что дожди в Украине не только 9 ноября, но и вообще в ближайшее время ожидать не следует. Однако, по словам Диденко, туманы заволокут видимость на расстоянии 200 – 500 метров.

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Она добавляет, что постепенно будет холодать. Так, в понедельник в течение дня температура воздуха составит +7+... 12 градусов. Правда, на юге достигнет +14 градусов.

Что касается Киева, то в столице 9 ноября будет без дождя, с периодическим туманом и дневной температурой воздуха в примерно +8 градусов.

Что говорят в Украинском гидрометцентре

В Укргидрометцентре на понедельник прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха на большинстве территории Украины в среднем составит +9 ...+ 10 градусов. Теплее всего будет на юге и Закарпатье. Столбики термометров здесь поднимутся до +12 градусов, а в Крыму – до +14 градусов.

Ветер ожидают северо-западный. Его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 9 ноября

Ужгород – +10 ... +12

Львов – + 7... + 9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – + 8 ... +10

Черновцы – + 8 ... +10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7... + 9

Ровно – + 8 ... +10

Житомир – + 8 ... +10

Винница – + 8 ... +10

Одесса – +10 ... +12

Николаев – + 8 ... +10

Херсон – +10 ... +12

Симферополь – +12 ... +14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – + 8 ... +10

Чернигов – + 8 ... +10

Сумы – + 8 ... +10

Полтава – + 8 ... +10

Днепр – + 8 ... +10

Запорожье – + 8 ... +10

Донецк – + 8 ... +10

Луганск – + 8 ... +10

Харьков – + 8 ... +10

Киев – + 8 ... +10



Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / данные Укргидрометцентра