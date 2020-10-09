Погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет солнечной и теплой. Во всех регионах нашей страны солнце изредка будет прятаться за облаками, но осадков не прогнозируют.

Минимальная температура будет составлять всего +15...+17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Утро и вечер на Востоке нашей страны будут пасмурными, но днем ожидается недолгое прояснение. Температура воздуха будет держаться на уровне +20...+22 градуса.

На Севере Украины облачная погода продержится весь день. Синоптики не исключают небольшие дожди. В то же время воздух там прогреется до +19...+21 градуса. На Юге будет теплее. Ясная погода там продержится совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо укроется тучами. Столбики термометров покажут +21...+23 градуса.

В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь к утру стихнет. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.

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Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 9 октября:

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +19...+21

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +20...+22

Харьков – +20...+22

Киев – +19...+21



Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 октября / Фото Укргидрометцентра