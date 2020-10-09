Прогноз погоды на 9 октября: непогода наконец отступает, в Украине – солнечно и тепло
Погода в Украине в пятницу, 9 октября, будет солнечной и теплой. Во всех регионах нашей страны солнце изредка будет прятаться за облаками, но осадков не прогнозируют.
Минимальная температура будет составлять всего +15...+17 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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На Западной Украине в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. Утро и вечер на Востоке нашей страны будут пасмурными, но днем ожидается недолгое прояснение. Температура воздуха будет держаться на уровне +20...+22 градуса.
На Севере Украины облачная погода продержится весь день. Синоптики не исключают небольшие дожди. В то же время воздух там прогреется до +19...+21 градуса. На Юге будет теплее. Ясная погода там продержится совсем недолго в утреннее время, а уже днем небо укроется тучами. Столбики термометров покажут +21...+23 градуса.
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь к утру стихнет. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.
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Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 9 октября:
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +19...+21
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +21...+23
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +20...+22
Харьков – +20...+22
Киев – +19...+21
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 9 октября / Фото Укргидрометцентра