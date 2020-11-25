Погода на Новый год будет довольно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет, зато будут падать дожди.

Несмотря на то, что с 19 декабря в Украине ударят морозы, перед Новым годом прогнозируют оттепель. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Будет ли на Новый год снег

В конце месяца, а именно 27–29 декабря, будет идти снег. Правда, покров снега будет тонкий и долго не будет лежать.

Перед Новым годом синоптики предупреждают об обильных дождях. Так, 30 декабря может выпасть до 2–4 миллиметров осадков.

Прогнозируют ли морозы

Перед праздником средняя дневная температура составит + 2...+4 градусов. Зато 1 января прогнозируют небольшие ночные морозы, однако днем столбики термометров снова поднимутся выше нуля.

Вероятно, оттепель продлится вплоть до Рождества, хотя снег в начале января тоже будет.

К слову, в середине декабря обещают морозную погоду и обильные осадки снега.

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