Будет ли снег на Рождество: прогноз погоды от синоптиков
Погода на Рождество, 7 – 9 января, будет умеренно теплой. Днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, однако ночью прогнозируют морозы.
Что говорят синоптики
Так, к 8 – 9 января в Украине продержится оттепель и плюсовая температура. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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К слову, оттепель начнется еще с конца декабря. Морозной и снежной погоды ожидать не стоит.
Будет ли на Рождество снег
В первый день Рождества снега не обещают. По словам синоптика, уже с 9 января начнутся легкие морозы. Дальше будет становиться все холоднее.
Кстати, со Дня святого Николая до Нового года в Украине ударят морозы. В этот период также сильно будет снежить. Правда, средняя дневная температура в декабре составит около +4… +5 градусов.
Также морозная и снежная погода порадует украинцев уже в январе и феврале.
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