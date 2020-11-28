Погода на Рождество, 7 – 9 января, будет умеренно теплой. Днем температура воздуха будет подниматься выше нуля, однако ночью прогнозируют морозы.

Что говорят синоптики

Так, к 8 – 9 января в Украине продержится оттепель и плюсовая температура. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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К слову, оттепель начнется еще с конца декабря. Морозной и снежной погоды ожидать не стоит.

Будет ли на Рождество снег

В первый день Рождества снега не обещают. По словам синоптика, уже с 9 января начнутся легкие морозы. Дальше будет становиться все холоднее.

Кстати, со Дня святого Николая до Нового года в Украине ударят морозы. В этот период также сильно будет снежить. Правда, средняя дневная температура в декабре составит около +4… +5 градусов.

Также морозная и снежная погода порадует украинцев уже в январе и феврале.

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