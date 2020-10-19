Дожди, снега и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре
В ноябре украинцам следует ожидать значительного похолодания. Почти весь месяц погода будет пасмурной и дождевой. Кроме того, в некоторых регионах уже может выпасть первый снег.
Что прогнозируют синоптики
В ноябре прогнозируют много дождей. Например, на Севере количество осадков за месяц составит 25 – 30 миллиметров. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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В начале ноября температура воздуха будет достигать +9...+11 градусов, однако к концу месяца опустится до +4...+6 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем.
Согласно прогнозу Gismeteo, в начале ноября в Украине выглянет солнце, но только на несколько дней. Затем небо затянет облаками.
Какой будет погода в регионах
- На Западе морозы прогнозируют до конца первой декады ноября.
- Кроме того, в западных и северных областях в середине ноября, согласно прогнозам, выпадет мокрый снег.
- На востоке Украины будет сухо, но уже с 6 ноября начнутся дожди.
- В Киеве тоже ноябрь начнется мрачно. Первые 2 недели месяца в столице будет облачно и влажно. Уже 11 ноября в Киеве прогнозируют ночные морозы и снег.
Кстати, в начале декабря следует ожидать снег с дождем. В течение первого месяца зимы днем прогнозируют +4...+6 градусов, но ночью температура воздуха будет опускаться до -9 ...-11 градусов.
Погода в ноябре в Киеве / Скриншот с сайта Gismeteo
Погода в ноябре во Львове / Скриншот с сайта Gismeteo
Погода в ноябре в Одессе / Скриншот с сайта Gismeteo
Погода в ноябре в Харькове / Скриншот с сайта Gismeteo