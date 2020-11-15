Погода до конца 2020 года не будет такой теплой, как в прошлом году. Народные синоптики предупреждают о морозах в день святого Николая, 19 декабря, и дожди в новогоднюю ночь.

Какой будет погода в Украине в ноябре

До конца ноября температура воздуха трижды будет минусовой. Морозы ожидаются 19 – 20 ноября, 24 – 25 ноября и 28 – 29 ноября. Об этом в эфире канала Obozrevatel TV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Однако, по словам синоптика, в ноябре будут дни относительного потепления. В частности, в течение 21 – 23 ноября и 25 – 27 ноября температура воздуха поднимется до +2 ... +4 градусов.

Погода в декабре

Первые 7 дней декабря будут теплыми. Температура воздуха, по данным Горбаня, прогреется до +4 ... +5 градусов. В то же время 6 декабря выпадет снег с дождем.

В течение 8 – 14 декабря в Украине будет морозно. Столбик термометра опустится до -9 ...-11 градусов. Кроме того, синоптик предупредил о возможном снеге 8 и 11 декабря.

С 14 по 17 декабря в нашу страну снова придет потепление. Воздух прогреется до +4 ... +5 градусов. В 15 день первого зимнего месяца возможен снег с дождем, а в 17 – дождь.

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Долгий морозный период прогнозируют в течение 18 – 28 декабря. Температура воздуха будет опускаться до -10 ...-13 градусов. Также возможен снегопад. Поэтому в день святого Николая в Украине будет настоящая зима – мороз и снег.

Однако за несколько дней до Нового года начнется оттепель. Синоптики предупреждают о плюсовой температуре воздуха и дожде 29 – 31 декабря.

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