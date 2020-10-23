Погода в Украине в субботу, 24 октября, будет дождливой на Западе, Севере и в Киеве. При этом температура воздуха будет достаточно теплой как на конец октября.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует небольшие осадки на юге и в Харьковской области.

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В Западных областях средняя дневная температура воздуха составит +14...17 градусов. Кроме того, в течение дня прогнозируют дожди, которые должны закончиться к вечеру. Солнце на небе так и не появится до конца дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Востоке погода будет солнечной. Днем столбик термометра поднимется до +13...16 градусов.

В южных областях будет теплее всего – +19...23 градусов. В то же время на севере весь день будет падать дождь. Температура воздуха составит +14...17 градусов.

В Киеве будет облачно. Воздух прогреется до +14...16 градусов. Днем ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в городах Украины в субботу, 24 октября:

Ужгород – +15 ... +17

Львов – +15 ... +17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14 ... +16

Черновцы – +15 ... +17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14 ... +16

Ровно – +14 ... +16

Житомир – +15...17

Винница – +16...18

Одесса – +19 ... +21

Николаев – +21 ... +23

Херсон – +21 ... +23

Симферополь – +21 ... +23

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15 ... +17

Чернигов – +14 ... +16

Сумы – +14 ... +16

Полтава – +14 ... +16

Днепр – +16 ... +18

Запорожье – +20 ... +22

ДОНЕЦК – +14 ... +16

Луганск – +13 ... +15

Харьков – +13 ... +15



Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Карта Укргидрометцентра