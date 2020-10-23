Прогноз погоды на 24 октября: в части Украины дожди
Погода в Украине в субботу, 24 октября, будет дождливой на Западе, Севере и в Киеве. При этом температура воздуха будет достаточно теплой как на конец октября.
В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует небольшие осадки на юге и в Харьковской области.
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В Западных областях средняя дневная температура воздуха составит +14...17 градусов. Кроме того, в течение дня прогнозируют дожди, которые должны закончиться к вечеру. Солнце на небе так и не появится до конца дня. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Востоке погода будет солнечной. Днем столбик термометра поднимется до +13...16 градусов.
В южных областях будет теплее всего – +19...23 градусов. В то же время на севере весь день будет падать дождь. Температура воздуха составит +14...17 градусов.
В Киеве будет облачно. Воздух прогреется до +14...16 градусов. Днем ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха в городах Украины в субботу, 24 октября:
- Ужгород – +15 ... +17
- Львов – +15 ... +17
- Ивано-Франковск – +15...+17
- Тернополь – +14 ... +16
- Черновцы – +15 ... +17
- Хмельницкий – +15...+17
- Луцк – +14 ... +16
- Ровно – +14 ... +16
- Житомир – +15...17
- Винница – +16...18
- Одесса – +19 ... +21
- Николаев – +21 ... +23
- Херсон – +21 ... +23
- Симферополь – +21 ... +23
- Кропивницкий – +15...+17
- Черкассы – +15 ... +17
- Чернигов – +14 ... +16
- Сумы – +14 ... +16
- Полтава – +14 ... +16
- Днепр – +16 ... +18
- Запорожье – +20 ... +22
- ДОНЕЦК – +14 ... +16
- Луганск – +13 ... +15
- Харьков – +13 ... +15
Прогноз погоды в Украине на 24 октября / Карта Укргидрометцентра