В Украине синоптики спрогнозировали сильные морозы. В декабре ожидают, что будет несколько периодов наступления холодов. В целом мороз будет достигать -26 градусов.

Синоптики также обнародовали регионы, по которым мороз ударит сильнее всего. Данные опубликовали специалисты Gismeteo.

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Будет несколько периодов похолодания:

первый – с 6 декабря примерно до 9 декабря;

– с 6 декабря примерно до 9 декабря; второй – конец декабря, после католического Рождества, которое празднуют 25 декабря, ожидают до -25 градусов.

Какие регионы почувствуют мороз

► Северо-восток

В Харьковской области ночью спрогнозировали до -9 градусов мороза. Такая температура будет до 10 декабря, после этого будет незначительное потепление. Морозы снова ударят в этом регионе с 25 декабря, закончатся уже в 2021 году. Синоптики отметили, что критический минимум будет 28 декабря, тогда температура ночью будет достигать -19 градусов.

ночью спрогнозировали до -9 градусов мороза. Такая температура будет до 10 декабря, после этого будет незначительное потепление. Морозы снова ударят в этом регионе с 25 декабря, закончатся уже в 2021 году. Синоптики отметили, что критический минимум будет 28 декабря, тогда температура ночью будет достигать -19 градусов. В то же время в Сумской области 28 декабря ожидают до -15 градусов.

28 декабря ожидают до -15 градусов. На Луганщине морозы будут самыми сильными. Синоптики отметили, что с 25 по 30 декабря на термометрах можно будет увидеть до -26 градусов мороза.

морозы будут самыми сильными. Синоптики отметили, что с 25 по 30 декабря на термометрах можно будет увидеть до -26 градусов мороза. В Донецкой области ожидают до -22 градусов мороза. Речь идет об этом же периоде.

► Юго-восток

В этом регионе также будет мороз, однако не такой сильный, как на северо-востоке. В Запорожье с 6 по 10 декабря ожидают до -6 градусов мороза. Похолодание жители почувствуют после 25 декабря. Тогда мороз достигнет -16 градусов.

► Центральные области

В центральных областях сильных морозов не прогнозируют. В самой столице – Киеве – также не будет холодно. С 6 по 10 декабря там будет мороз лишь до -8 градусов. В конце месяца – до -7 градусов в среднем.

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► Юг

В Одесской области не ожидают морозов даже в первый коридор похолодания. Более того, после 10 декабря там будет очень тепло. Синоптики заявили, что температура в регионе будет примерно +9 градусов. Несильный мороз все же наступит, но лишь с 26 декабря до 1 января – прогнозируют до -5 градусов.

► Запад

В период с 7 по 9 декабря на западе ожидают легкий мороз – столбики термометров опустятся до -3 градусов. Такой же будет температура в конце месяца – с 27 декабря.