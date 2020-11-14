Западную границу Украины отныне силовики патрулируют вместе с Torsus Praetorian — специально разработанным автобусом. Его на основе немецкого грузовика в Словакии собирает чешская компания.

Транспортное средство оборудовано тепловизионным комплексом, который теперь радует стражей границы уникальными возможностями. Больше – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Возможности тепловизионного комплекса

По словам начальника отдела пограничной службы Анатолия Нагорного, мобильный тепловизионный комплекс имеет возможности до метра привести пограничный наряд к неизвестным лицам.

"Он – проходной, имеет много возможностей для наведения пограничного наряда на цель, имеет много возможностей по наблюдению", – отметил военнослужащий.

Этот комплекс может идентифицировать человека в любое время суток на расстоянии до 4 километров. Автомобиль он увидит даже за 12 километров.

Мы видим подступы к государственной границе, ведем наблюдения по тыловых подступах на этом участке. Тепловизионная камера показывает все теплые объекты, которые находятся там,

– рассказал инспектор пограничной службы Андрей Демчук.

Автобус оснащен мобильным тепловизионным комплексом / Скриншот с видео

Начальник сектора взаимодействия со СМИ Роман Павленко отметил, что, учитывая технические возможности комплекса, вместо 12 нарядов за сутки можно привлекать 3 – 4.

Где будут использоваться тепловизионные комплексы

Используя такие комплексы, пограничники будут патрулировать на участках, где чаще всего хотят пересечь нарушители.

Например, один из пограничников увидел двух парней с полными сигарет рюкзаками, которые пытались нелегально попасть в Польшу. Они направлялись к границе, не подозревая, что уже попали в поле зрения.

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Ребята не собирались останавливаться, поэтому военные привлекли дополнительные силы – квадрокоптер. Он может подняться на несколько метров. С такой высоты можно с легкостью следить за нарушителями.



Пограничники следят за нарушителями благодаря квадрокоптеру / Скриншот с видео

Благодаря наземному и воздушному наведению пограничники за считанные минуты добираются до нарушителей, задерживают их и везут в пункт пропуска для выяснения всех обстоятельств.

Львовский пограничный отряд пока единственный в Украине вооруженный такими мобильными комплексами. Но, как уверяют силовики, это – только начало.