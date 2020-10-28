Скрытая связь между коровами и водкой: что интересного нашли пограничники
Госпогранслужба Украины нашла скрытую связь между коровами и водкой. Они обнаружили почти 6 тысяч бутылок напитка в тюках сена, которые пытались нелегально перевези через границу.
Оперативники Львовского отряда остановили грузовик, которым перевозили сено. Проверка оказалась бесполезной. Подробнее – читайте в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.
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Что общего между коровой и водкой
Кажется, "водки" крупный рогатый скот точно не пьет.
Как известно, сейчас в украинских городах лучше всего растут многоэтажки. При этом сельские земли постепенно захватывает ядовитый борщевик. Поэтому корм для скота – сено и солома – сейчас в дефиците. И доставлять их часто приходится издалека.
Находка пограничников
Львовские пограничники остановили "железного коня" с прицепом сена в нескольких сотнях шагов от границы с Польшей.
В грузовике были тюки с сеном / Фото Госпогранслужбы
Выяснилось, что это – лишь маскировка более ценного товара. Под тюками правоохранители нашли 287 ящиков водки. Почти 6 тысяч бутылок водки с поддельными акцизами – точно товар не для скота.
В тюках сена пограничники Львовского отряда обнаружили 5740 бутылок водки / Фото Госпогранслужбы
В итоге уловки водителя не окупились. Перевозчик остался и без товара, и без транспорта. Теперь это доказательства по уголовному делу.
Смотрите видео: какую находку в сене обнаружили пограничники
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