Работники Государственной пограничной службы перекрыли очередной канал поставки сигарет в страны Евросоюза на Закарпатье. Злоумышленников, которые занимались противозаконной деятельностью, задержали после их прилета на территорию Украины.

Контрабандные товары мужчины переправляли с помощью дельтаплана, сообщили в пресс-службе ГНСУ. Разоблачили их бойцы Мукачевского пограничного отряда.

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Вместе с пограничниками работали сотрудники СБУ и прокуратуры региона.

Как задержали пилотов

По данным следствия, дельтаплан с двумя нарушителями закона задержали неподалеку от села Ильница Иршавского района сразу после приземления. У пилотов нашли приборы навигации с проложенными маршрутами в Румынию.

Также у злоумышленников изъяли радиостанции, планшет и другие устройства, которые нужны для управления полетом дельтаплана.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые уже неоднократно переправляли контрабандные товары в Румынию.

По факту нарушения правил международных полетов следователи открыли уголовное дело. Если задержанных признают виновными, им грозит от 3400 до 17 000 гривен штрафа, или ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Расследовать производство в отношении нарушителей должны следователи СБУ.

Смотрите видео задержания контрабандистов с дельтапланом на Закарпатье: