Украинские пограничники на границе с Беларусью остановили контрабанду сигарет на 10 миллионов гривен. 340 тысяч пачек сигарет пытались провести в фуре с селедкой.

Сигареты белорусского производства пограничники Луцкого отряда нашли в грузовике Volvo. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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21-летний волынянин вез через белорусско-украинскую границу сельдь. Однако после углубленной проверки с таможенниками оказалось, что украинец привез из соседней страны почти 340 тысяч пачек сигарет.



Неожиданная находка в фуре с селедкой / Фото Госпогранслужбы



Сигареты белорусского производства / Фото Госпогранслужбы

Их точная стоимость пока неизвестна, но по предварительным подсчетам, это не менее 10 миллионов гривен.



Пограничники обнаружили 340 тысяч пачек сигарет / Фото Госпогранслужбы

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