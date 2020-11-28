В Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" пограничники задержали иностранца, которого долгое время разыскивал Интерпол. Им оказался 43-летний гражданин Германии.

Мужчину подозревали в отмывании денег и мошенничестве с банками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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В сообщении указано, что иностранец ехал в Россию. Во время проверки документов правоохранители обнаружили, что он объявлен в международный розыск.

Сотрудники Интерпола подтвердили, что мужчина действительно находится в розыске в Германии,

– отметили в пресс-службе.

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По данным МВД, иностранец приехал в Украину еще в 2019 году. Впрочем, в розыск его объявили полгода назад.

В пресс-службе сообщили, что в течение этого времени гражданин Германии находился в Украине, а в Россию ехал, чтобы сменить место укрытия.

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Нацполиция уже решает вопрос об экстрадиции задержанного иностранца в Германию. Там он понесет уголовную ответственность за совершенные преступления.