Новые смартфоны Apple iPhone 12 Pro Max еще не поступили в продажу в Украине. Однако некоторые пытаются провезти их нелегально. Таможенники конфисковывают такой товар.

Партию из пяти Apple iPhone 12 Pro Max задержали пограничники на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец". Их в Украину пытался ввезти житель Германии, сообщили в Госпогранслужбе.

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Товар передали работникам таможни. Причина в том, что иностранец не задекларировал их. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 тысяч гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине.

Новый iPhone 12 Pro Max в Украине будет стоить от 41 999 гривен, в зависимости от конфигурации. Между тем "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации со 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тысячи гривен, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь аж 60 тысяч гривен.

Стоит отметить, что новые модели Apple iPhone 12 поступят в продажу в Украине 30 октября. Однако речь идет о моделях iPhone 12 и iPhone 12 Pro. При этом iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся несколько позже.