В Офисе президента раскрыли карты по всем 5-ти вопросам к украинцам. Президент обещает, что такие опросы будет проводить часто. Однако не все до конца понимают сути уже обнародованных вопросов.

Четвертое, например, касается легализации медицинского каннабиса. И вокруг него есть очень много мифов. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она рассказала, что же на самом деле означают эти вопросы.

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О вопросах легализации каннабиса

"Речь идет не о том, что подростки будут курить траву во дворах. Речь идет о лекарственных препаратах – о таблетках, специальных пластырях, каплях, уколах на основе медицинского каннабиса", - подчеркнула Кравчук.

Также нардеп отметила, что все эти препараты будет лишь выписывать врач больным, которые действительно в этом нуждаются. И это не только онкобольные, но и те, которые страдают эпилепсией и имеют посттравматический синдром.

Это очень важно. Поговорите с вашей бабушкой, объясните ей, что это такое. А вы, как молодой человек, пойдите и проголосуйте,

- призвала нардепка.

О вопросе по Будапештскому меморандуму

Как отметила депутат, сейчас много людей "погуглят, зайдут в интернет, и в итоге почитают, что такое Будапештский меморандум" и что нам обещали. Мало кто знает, что кроме Великобритании, США и России позже к гарантиям безопасности присоединились Франция и Китай.

В международных переговорах президенту стоит поднимать эту тему, считает Кравчук.

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Опросы будут регулярными, – Кравчук

Как утвердила нардеп, таких вопросов было больше. Финальный вариант согласовывал президент. И в определенном формате такой опрос будет регулярным – возможно, через приложение "Дия", или через правительственные порталы.

Смотрите полностью видео разговора 24 канала с Евгенией Кравчук:



Всеукраинский опрос 25 октября / Инфографика 24 канала