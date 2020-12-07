В Беларуси 6 декабря состоялось прощание с активистом Романом Решецким, который внезапно умер после выхода из изолятора. После церемонии милиция задержала ведущего траурного мероприятия – Виталия Казака.

Ведущего отвезли в изолятор

Милиция задержала Казака после окончания траурной церемонии возле дома умершего. Его доставили в Ленинское отделение полиции. Об этом рассказал правозащитник Роман Кисляк, сообщает БЕЛАПАН.

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Вел церемонию Виталий Казак, который принес звукоусилительную аппаратуру. По окончании траурного мероприятия его задержали. Телефон Казака отключен. Вероятно, его поместили в изолятор временного содержания,

– подчеркнул Кисляк.

Церемония прощания с погибшим активистом в Беларуси / Фото "Газета Брестская"

Что известно об умершем активисте Романе Решецком Активиста Решецкого 29 ноября задержали на протесте и поместили в изолятор временного содержания. Он вернулся домой 2 декабря. Через два дня жена активиста нашла его мертвым в квартире. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Обратите внимание! 6 декабря в Беларуси люди традиционно вышли на акцию протеста из-за сфальсифицированных результатов президентских выборов. Около 12:00 в Минске силовики начали разгонять протестующих. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.