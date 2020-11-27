Борис Филатов, которого во второй раз избрали городским головой Днепра, обвинил Игоря Коломойского в препятствовании на местных выборах. Политик пообещал "похоронить политически и репутационно олигарха и его банду".

Филатов убежден, что его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре местных выборов. Об этом новоизбранный мэр Днепра написал на своей фейсбук-странице.

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Политик пояснил, что "молчал, стиснув зубы, но теперь имеет полное моральное право высказаться, не стесняясь в выражениях". Он заверил, что фамилия любого кандидата против него во втором туре была лишь одна, а именно – Коломойский.

Филатов назвал олигарха врагом государства и абсолютно аморальным человеком. "Именно таким был его план – затянуть меня в любой способ во второй тур и там попытаться уничтожить", – подчеркнул он.

Справка. 27 ноября Филатов принял присягу мэра Днепра. Во втором туре выборов получил 80,61% голосов и победил Загида Краснова, лидера местной политсилы "Сила общин".

"Боря – могильник"

"Коломойский и его банда прозвали меня "Боря – Могильник". С маниакальной ненавистью они привязывали мое честное имя к могилам и покойникам, виселицам и гробам", – отметил мэр Днепра.

Филатов добавил, что его репутацию уничтожали с особым цинизмом. Мол, его команду и близких "взяли в заложники", нарушив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.

Они думали, что я испугаюсь, откажусь от борьбы. Но я сказал: "Ок. Вы же сами придумали мне такую ​​роль. "Боря-Могильник", так "Боря-Могильник". Я похороню всех вас. Политически и репутационно,

– подчеркнул политик.

Он пояснил, что имеет в виду "страшного" Коломойского, криминального авторитета по прозвищу "Нарик", беспринципных медиакилеров с телеканала "Г+Г", бессовестных "правоохранителей" и других.