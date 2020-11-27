"Похороню вас всех": Филатов эмоционально обратился к Коломойскому после выборов
Борис Филатов, которого во второй раз избрали городским головой Днепра, обвинил Игоря Коломойского в препятствовании на местных выборах. Политик пообещал "похоронить политически и репутационно олигарха и его банду".
Филатов убежден, что его оппонент "цинично украл" у него победу в первом туре местных выборов. Об этом новоизбранный мэр Днепра написал на своей фейсбук-странице.
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Политик пояснил, что "молчал, стиснув зубы, но теперь имеет полное моральное право высказаться, не стесняясь в выражениях". Он заверил, что фамилия любого кандидата против него во втором туре была лишь одна, а именно – Коломойский.
Филатов назвал олигарха врагом государства и абсолютно аморальным человеком. "Именно таким был его план – затянуть меня в любой способ во второй тур и там попытаться уничтожить", – подчеркнул он.
"Боря – могильник"
"Коломойский и его банда прозвали меня "Боря – Могильник". С маниакальной ненавистью они привязывали мое честное имя к могилам и покойникам, виселицам и гробам", – отметил мэр Днепра.
Филатов добавил, что его репутацию уничтожали с особым цинизмом. Мол, его команду и близких "взяли в заложники", нарушив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.
Они думали, что я испугаюсь, откажусь от борьбы. Но я сказал: "Ок. Вы же сами придумали мне такую роль. "Боря-Могильник", так "Боря-Могильник". Я похороню всех вас. Политически и репутационно,
– подчеркнул политик.
Он пояснил, что имеет в виду "страшного" Коломойского, криминального авторитета по прозвищу "Нарик", беспринципных медиакилеров с телеканала "Г+Г", бессовестных "правоохранителей" и других.
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