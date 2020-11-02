В Испании резко выросло количество смертей из-за заболеваемости COVID-19. По этой причине работники похоронных бюро объявили забастовку.

В профсоюзах похоронных бюро требуют увеличить количество сотрудников, чтобы избежать задержки захоронений. Об этом сообщает ВВС.

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В частности, в одном из таких испанских бюро просят еще 15 – 20 дополнительных работников, чтобы справиться с ростом количества смертей.

Справка. В Барселоне из-за введения жесткого карантина вспыхнули масштабные протесты. Впоследствии они переросли в беспорядки. Подробнее об этом – читайте здесь.

Представители похоронных бюро недовольны и тем, что у местных властей нет плана действий для непредсказуемых ситуаций. Также они просят обеспечить всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты тех, кто хоронит больных коронавирусом.

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Забастовка сотрудников похоронных бюро состоялась 1 ноября 2020 года в День всех святых. Обычно во время этого праздника многие люди посещают могилы близких людей.

Протесты в Испании из-за карантинных ограничений: смотрите видео