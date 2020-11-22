Похожи на пенисы: в Бельгии к Рождеству установили фонари, за которые пришлось извиняться – фото
В городке Ауденбург в Бельгии к Рождеству установили праздничную аллею с яркой иллюминацией. И все бы ничего, но аллея эта – из фигур странной формы, которые местным жителям не напоминают ничего рождественского.
Фигуры, установленные в Ауденбурге к Рождеству местным жителям напоминают мужские половые органы. Как сообщили в Daily Mail, мэр городка Энтони Дюмари вынужден был извиняться перед обществом.
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Дюмари говорит, что эти украшения – не какая-то провокация, их сделали непреднамеренно. По замыслу архитекторов, город собирались украсить разноцветными фигурами в форме свечей.
Так в Ауденбурге видят "свечи" к Рождеству / Фото из соцсетей
Однако неудачная идея – неизвестно чья – превратила проект в посмешище: вместо ранее планируемой установки на верхушках свечей красного огонька решили смонтировать голубые шарики. Красные огоньки, видите ли, это банально.
На вершине свечи должен был быть красный огонек, но "это же банально" / Фото Newsflash
Что ж, в итоге получилось, согласимся, вполне небанально.
С другой стороны, это все же свет в "эти темные и тяжелые времена" / Фото Newsflash
Я сам понял это (что фигуры похожи на пенисы – 24 канал) только тогда, когда их включили. Но мы должны к этому относиться с юмором. Надо же как-то скрашивать эти темные и тяжелые времена,
– отшутился мэр.
Мэр Ауденбурга призвал относиться к ситуации с юмором / Фото со страницы Дюмари в фейсбуке
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