В городке Ауденбург в Бельгии к Рождеству установили праздничную аллею с яркой иллюминацией. И все бы ничего, но аллея эта – из фигур странной формы, которые местным жителям не напоминают ничего рождественского.

Фигуры, установленные в Ауденбурге к Рождеству местным жителям напоминают мужские половые органы. Как сообщили в Daily Mail , мэр городка Энтони Дюмари вынужден был извиняться перед обществом.

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Дюмари говорит, что эти украшения – не какая-то провокация, их сделали непреднамеренно. По замыслу архитекторов, город собирались украсить разноцветными фигурами в форме свечей.



Так в Ауденбурге видят "свечи" к Рождеству / Фото из соцсетей

Однако неудачная идея – неизвестно чья – превратила проект в посмешище: вместо ранее планируемой установки на верхушках свечей красного огонька решили смонтировать голубые шарики. К расные огоньки, видите ли, это банально.



На вершине свечи должен был быть красный огонек, но "это же банально" / Фото Newsflash

Что ж, в итоге получилось, согласимся, вполне небанально.



С другой стороны, это все же свет в "эти темные и тяжелые времена" / Фото Newsflash

Я сам понял это (что фигуры похожи на пенисы – 24 канал) только тогда, когда их включили. Но мы должны к этому относиться с юмором. Надо же как-то скрашивать эти темные и тяжелые времена,

– отшутился мэр.



Мэр Ауденбурга призвал относиться к ситуации с юмором / Фото со страницы Дюмари в фейсбуке