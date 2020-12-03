В сети появилась фотография Елизаветы Кривоногих, которую считают вероятной дочерью Владимира Путина. На фото девушка очень похожа на российского президента в молодости.

Фото девушки на своей странице в Фейсбуке опубликовал Александр Шатов. К теме Огромное состояние и похожая на Путина дочь: СМИ нашли любовницу президента России Елизавета Владимировна Кривоногих – не внебрачная дочь Путина. Нет-нет-нет, никакой связи,

– написал Шатов.

Елизавета Кривоногих феноменально похожа на молодого Путина / Коллаж 24 канала Что известно о Елизавете Кривоногих Девушка родилась в 2003 году. Именно тогда Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам.

В документах Елизаветы на указано имя ее отца. Однако известно, что по отчеству она – Владимировна.

По данным СМИ, девушка является дочерью близкой подруги президента России Светланы Кривоногих.

Заметим, женщина является мультимиллионером – владеет недвижимостью в Москве. Кроме того, часто получает подарки от друзей Путина. СМИ считают Светлану любовницей российского президента.

Ее дочь Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем.

Директор центра визуального анализа университета Брэдфорда Хассан Угайл провел компьютерный анализ фото Путина и Елизаветы Кривоногих. Исследование показало, что сходство главы России и девушки составляет 70,44%.

Заметим, сходство, выше 75%, означает, что на фотографиях изображен тот же человек.