В Сети распространили фото предполагаемой дочери Путина: девушка копия президента
В сети появилась фотография Елизаветы Кривоногих, которую считают вероятной дочерью Владимира Путина. На фото девушка очень похожа на российского президента в молодости.
Фото девушки на своей странице в Фейсбуке опубликовал Александр Шатов.
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Елизавета Владимировна Кривоногих – не внебрачная дочь Путина. Нет-нет-нет, никакой связи,
– написал Шатов.
Елизавета Кривоногих феноменально похожа на молодого Путина / Коллаж 24 канала
Что известно о Елизавете Кривоногих
- Девушка родилась в 2003 году. Именно тогда Путин начинал подготовку к первым в своей карьере перевыборам.
- В документах Елизаветы на указано имя ее отца. Однако известно, что по отчеству она – Владимировна.
- По данным СМИ, девушка является дочерью близкой подруги президента России Светланы Кривоногих.
- Заметим, женщина является мультимиллионером – владеет недвижимостью в Москве. Кроме того, часто получает подарки от друзей Путина. СМИ считают Светлану любовницей российского президента.
- Ее дочь Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем.
- Директор центра визуального анализа университета Брэдфорда Хассан Угайл провел компьютерный анализ фото Путина и Елизаветы Кривоногих. Исследование показало, что сходство главы России и девушки составляет 70,44%.
- Заметим, сходство, выше 75%, означает, что на фотографиях изображен тот же человек.
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