Избили и затащили в автобус: появилось видео столкновения активиста Бондаренко с силовиками
В сети обнародовали видео, на котором виден момент столкновения активиста Романа Бондаренко с силовиками. Очевидцы событий засняли, как неизвестные люди в масках жестоко избили парня, а затем затащили его тело в микроавтобус.
На видео видно, что Бондаренко бьет толпа в штатском. Об этом сообщает TUT.BY.
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Жуткие детали трагедии
Очевидцы убеждают, что конфликт между активистом и силовиками вспыхнул из-за белорусского флага. Дело в том, что неизвестные во дворе Минска срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом сделал мужчинам замечание.
Неизвестные набросились на мужчину и начали его избивать. Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то повезли. В конце видео видно, что активист потерял сознание и лежит на земле.
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Что известно об убийстве Бондаренко
- Трагедия произошла 11 ноября в Минске. После жестокого избиения активист впал в кому. Врачи диагностировали у него отек мозга, многочисленные черепно-мозговые травмы, гематомы и синяки.
- К сожалению, активист умер после операции, врачам не удалось спасти его жизнь.
- В белорусском МВД заявили, что пострадавшего избили якобы не силовики, а "неравнодушные граждане". Люди вроде бы против символики протестов, которой украшают дворы.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родным погибшего. Белорусы вышли на акции протеста после гибели активиста.
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