В сети обнародовали видео, на котором виден момент столкновения активиста Романа Бондаренко с силовиками. Очевидцы событий засняли, как неизвестные люди в масках жестоко избили парня, а затем затащили его тело в микроавтобус.

На видео видно, что Бондаренко бьет толпа в штатском. Об этом сообщает TUT.BY.

Важно Умер Роман Бондаренко, которого избили неизвестные в масках в Беларуси: жуткое видео

Жуткие детали трагедии

Очевидцы убеждают, что конфликт между активистом и силовиками вспыхнул из-за белорусского флага. Дело в том, что неизвестные во дворе Минска срезали с деревьев бело-красно-белые ленты. Бондаренко наблюдал за этим, а потом сделал мужчинам замечание.

Неизвестные набросились на мужчину и начали его избивать. Впоследствии пострадавшего затолкали в микроавтобус и куда-то повезли. В конце видео видно, что активист потерял сознание и лежит на земле.

Схватка активиста Бондаренко с силовиками: смотрите видео

Бондаренко сильно избили на детской площадке: смотрите видео

Актуально Он был в нетрезвом состоянии, это признано, – Лукашенко о гибели активиста Романа Бондаренко

Что известно об убийстве Бондаренко