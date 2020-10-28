Конституционный суд обнародовал текст решения об отмене статьи о недостоверном декларировании. Накануне его вынесла Большая палата КСУ.

Текст решения опубликовали на сайте Конституционного суда. Там говорится, что оно является окончательным и не может быть обжаловано.

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Системно-функциональный анализ полномочий и прав НАПК дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, которые имеют непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства, судей КСУ при выполнении функции правосудия или конституционного контроля,

– говорится в документе.

КСУ пришел к выводу, что отдельные положения закона №1700 являются незаконными, в частности, те, что касаются полномочий НАЗК в сфере контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти.

Какие именно положения КСУ считает незаконными

об особенностях урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий людей, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

учета и обнародования деклараций,

контроля и проверки деклараций,

установление своевременности подачи деклараций,

полной проверки деклараций,

мониторинга образа жизни субъектов декларирования,

дополнительных мер осуществления финансового контроля,

ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Решение КСУ: читайте текст