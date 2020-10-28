Появился текст скандального решения КСУ: детали
Конституционный суд обнародовал текст решения об отмене статьи о недостоверном декларировании. Накануне его вынесла Большая палата КСУ.
Текст решения опубликовали на сайте Конституционного суда. Там говорится, что оно является окончательным и не может быть обжаловано.
Читайте также НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения Конституционного суда
Системно-функциональный анализ полномочий и прав НАПК дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, которые имеют непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства, судей КСУ при выполнении функции правосудия или конституционного контроля,
– говорится в документе.
КСУ пришел к выводу, что отдельные положения закона №1700 являются незаконными, в частности, те, что касаются полномочий НАЗК в сфере контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти.
Какие именно положения КСУ считает незаконными
- об особенностях урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий людей, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- учета и обнародования деклараций,
- контроля и проверки деклараций,
- установление своевременности подачи деклараций,
- полной проверки деклараций,
- мониторинга образа жизни субъектов декларирования,
- дополнительных мер осуществления финансового контроля,
- ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
К теме Разрушения коррупцией властных структур – угроза нацбезопасности, – СБУ о решении КСУ