Судья КСУ Владимир Мойсик, которого нардепы призвали уйти в отставку, делать этого не собирается. Несмотря на несвоевременно поданную декларацию и отсутствие информации о существенных изменениях своего имущественного положения, Мойсик все же считает: он ничего не нарушал.

В то же время судья признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации. Об этом Владимир Мойсик сказал в комментарии "РБК-Украина".

Между тем Ситуацию надо смягчить: судьи КСУ готовы объяснить свое решение относительно е-декларирования

Он отрицает, что ситуация с его декларацией привела к конфликту интересов при рассмотрении дела о неконституционности полномочий НАПК.

В отставку Мойсик тоже пока не собирается.

Нам фактически предлагают оставить государство без Конституционного суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтобы должен был идти в отставку,

– отметил судья.

Кроме того, он опроверг обвинения политиков, что судьи КСУ работают в интересах России.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?", – отметил судья КСУ.

Народные депутаты 4 ноября провозгласили заявление-обращение к судьям Конституционного суда, которые участвовали в принятии скандального решения относительно е-декларирования. Парламентарии просят их безотлагательно уйти в отставку или сложить с себя полномочия. Обращение к судьям КСУ подписали 226 нардепов из разных парламентских фракций. В перечне из 11 судей есть и Мойсик.

Мойсик вовремя не задекларировал более 150 тысяч гривен дохода в феврале. За такое нарушение полагается штраф от 1,7 до 3,4 тысячи гривен. НАПК ранее заявляло о личном интересе Мойсика и еще нескольких судей по делу о неконституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции".

Обратите внимание! 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Это раскритиковали украинское общество, власть и международные партнеры. Больше читайте по ссылке.