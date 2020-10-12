Манипулируя экологическими вопросами, говорят эксперты, можно нанести удар по экономике.

Согласно данным социологии, тема сохранения окружающей среды и противодействия изменениям климата для украинцев стоит очень остро. Например, актуальными эти вопросы считают около 92% киевлян. Однако пока экология остается в топе тем для манипуляций, это чревато трагическими последствиями для Украины, предостерегают специалисты.

Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду ... мало того, что Украина одно из наименее обеспеченных государств в Европе, так мы и еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу. Вместо того, чтобы решать непростыми путями все эти проблемы, потому что простых решений здесь не будет, мы размениваем время на какие-то точечные хайповые вещи,

– сказала Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.

При "заигрывании" с экологическими вопросами, говорят эксперты, может нарушиться баланс, и в дополнение к пренебрежению котематикою можно нанести удар по экономике.

"Да, мы смотрим на Европу, так мы хотим жить в чистой стране, хотим решать эти проблемы, но здесь очень важно, чтобы власть полностью не перешла в руки условной украинской Гретта Тунберг. Возможности для "активистов", к сожалению, очень много, а ответственности почти нет", – считает политолог Кирилл Сазонов.