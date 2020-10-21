Летом 2019 года Зеленский сделал несколько громких заявлений относительно медиахолдинга Виктора Медведчука и финансирования его партии. Тогда Владимир Путин передал привет украинской власти и сказал, что он будет реагировать на попытки давления на Медведчука. Несмотря на это, действующий президент Украины за год не принял никаких решений в отношении пророссийского политика.

Политический обозреватель Станислав Белковский сказал, что это, к сожалению, последствия провинциальности украинских элит. Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Медведчук – участник большой политической игры

По его словам, Виктор Медведчук будет оставаться участником большой политической игры, пока:

Владимир Путин будет президентом Российской Федерации;

Украинские руководители так провинциально будут относиться к отношениям Украины и России.

Пока Путин будет президентом – Медведчук будет в украинской политике,

– сказал Белковский.

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Не публичный, а аппаратный политик

Он отметил, что пророссийский политик до сих пор является самой влиятельной фигурой в украинской политике, несмотря на то, что он никогда не был популярным публичным политиком.

"У него нет таланта публичного политика, но есть талант аппаратного политика, посредника, бизнесмена и т.д.", – подтвердил политолог. Также он добавил, что лучшее, что могут сделать украинские элиты – это критиковать Медведчука.