Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это свидетельствует о глубоком внимании к проблемам в Беларуси.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич. Он рассказал о встрече Тихановской с Меркель.

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Однако, по словам Губаревича, пока рано говорить о выводах встречи. Но Меркель еще с начала политического кризиса говорила, что готова предложить свое посредничество. Но сам Лукашенко отклонил даже телефонный разговор с Меркель.

Это свидетельствует о том, что бывший президент Беларуси, который продолжает занимать эту должность, видимо. Считает, что политический кризис в Беларуси может миновать сам собой,

– отметил Губаревич.

Что могут обсуждать Меркель и Тихановская?

Вероятно, они продолжат тему посредничества ОБСЕ в переговорах внутри Беларуси.

Также главной темой является наличие санкционного списка со стороны ЕС в Беларуси.

Не менее важной является возможная финансовая помощь, чтобы вывести Беларусь из кризиса уже после того, как сменится власть.

Встреча Меркель и Тихановской: что известно

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская вчера, 5 октября, прибыла с 3-дневным визитом в Берлин. Там у нее была запланирована ее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сегодня, 6 октября, у них состоялась встреча, которая длилась 45 минут. Об этом написала сама Тихановская в телеграмме.

Ранее Тихановская в интервью Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина, как посредника, в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.

Смотрите полностью видео комментария Губаревича 24 канала: