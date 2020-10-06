Тихановская встретилась с Меркель: "Пока рано говорить о выводах"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это свидетельствует о глубоком внимании к проблемам в Беларуси.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрась Губаревич. Он рассказал о встрече Тихановской с Меркель.
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Однако, по словам Губаревича, пока рано говорить о выводах встречи. Но Меркель еще с начала политического кризиса говорила, что готова предложить свое посредничество. Но сам Лукашенко отклонил даже телефонный разговор с Меркель.
Это свидетельствует о том, что бывший президент Беларуси, который продолжает занимать эту должность, видимо. Считает, что политический кризис в Беларуси может миновать сам собой,
– отметил Губаревич.
Что могут обсуждать Меркель и Тихановская?
- Вероятно, они продолжат тему посредничества ОБСЕ в переговорах внутри Беларуси.
- Также главной темой является наличие санкционного списка со стороны ЕС в Беларуси.
- Не менее важной является возможная финансовая помощь, чтобы вывести Беларусь из кризиса уже после того, как сменится власть.
Встреча Меркель и Тихановской: что известно
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская вчера, 5 октября, прибыла с 3-дневным визитом в Берлин. Там у нее была запланирована ее встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
- Сегодня, 6 октября, у них состоялась встреча, которая длилась 45 минут. Об этом написала сама Тихановская в телеграмме.
- Ранее Тихановская в интервью Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина, как посредника, в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией.
Смотрите полностью видео комментария Губаревича 24 канала: