Реестр деклараций НАПК закрыло 29 октября, а после полуночи 30 октября реестр уже снова стал публичным. За эти несколько часов 7 из 15 судей КСУ успели обновить данные о своих доходах.

Данные из реестра деклараций свидетельствуют, что половинная судей Конституционного Суда Украины 29 октября внесли туда сообщение о существенных изменениях в своих доходах. Причем это произошло в тот день, когда НАПК убрало реестр из публичного доступа, ссылаясь на решение того же КСУ. Об этом рассказало hromadske .

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Сообщение о существенных изменениях в разделе о доходах добавили к декларации:

Александр Тупицкий – глава Конституционного Суда задекларировал 181 000 гривен заработной платы.

Ирина Завгородняя – задекларировала 201 000 гривен заработной платы.

Сергей Головатый – 206 000 гривен заработной платы.

Александр Литвинов – 189 000 гривен зарплаты, а еще полтора миллиона гривен кредита.

Владимир Мойсик – более 211 000 гривен заработной платы.

Олег Первомайский – 164 000 гривен заработной платы.

Виктор Колесник – 221 000 гривен заработной платы (но он внес изменения 28 октября).

Этим событиям, заметим, предшествовал скандал вокруг решения Конституционного Суда от 27 октября о неконституционности положения УК об уголовной ответственности за незаконное обогащение и недостоверные сведения в декларациях чиновников, политиков и, конечно, судей.

Те дела, которые по указанным положениям расследовали ранее, решением КСУ теперь автоматически отменены. И здесь не лишним будет напомнить, что:

НАПК выявило в декларации судьи Ирины Завгородней за 2018 год недостоверные сведения на 615 000 гривен, а за 2019 – на 754 000.

У судьи Владимир Мойсика НАПК обнаружило признаки другого преступления – использования заведомо поддельного документа.

Также НАПК составило административные протоколы за непредоставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

А 30 октября стало известно, что 1 октября глава Конституционного Суда Александр Тупицкий получил запрос от НАПК о вероятном наличии у него земельного участка в Крыму, не указанного в декларации.



Что надо знать о скандале с КСУ / Инфографика 24 канала