Бывший узник Кремля Владимир Балух продолжает лечение после избиения. Сейчас здоровье мужчины улучшилось. По состоянию на 19 октября он уже может ходить.

Балух ходит, постепенно восстанавливается, читает. Об этом сообщила нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко в фейсбуке.

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Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационных методиках,

– отметила Геращенко.

По словам депутата, врачи сделали контрольные снимки, динамика положительная. Экс-пленник Кремля находится в нейрохирургическом отделении. Медики даже позволили нардепу Ахтему Чийгозу проведать друга.

Кроме того, Геращенко обнародовала фото Балуха, на котором он, при поддержке, может стоять.

Что известно об избиении Балуха

Мужчину нашли без сознания 8 сентября в Киеве.

Поскольку состояние Балуха было тяжелое, он более месяца находился в реанимации. Однако 12 октября его перевели в другое отделение.

Подозреваемого в нападении на Балуха уже задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.

Кто такой Владимир Балух? Украинский активист родом из Крыма. После аннексии полуострова отказался получать российский паспорт. В 2016 году с его дома в Крыму сняли украинский флаг. Был узником Кремля, однако в 2019 году его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией. Украинский активист родом из Крыма. После аннексии полуострова отказался получать российский паспорт. В 2016 году с его дома в Крыму сняли украинский флаг. Был узником Кремля, однако в 2019 году его освободили в рамках обмена между Украиной и Россией.



Первое фото Балуха после избиения / Фото Ирины Геращенко