Показали запуск армянских ракет по азербайджанским войскам во время войны: видео
Показали запуск армянских ракет "Искандер" по войскам Азербайджана. Ракеты запускали еще во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе.
Вероятно, ракеты запускали в районе Шуши. Видео обнародовали очевидцы в твиттере.
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На видео виден запуск двух ракет. Во второй части ролика ракета попадает в цель.
Заметим, активные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября. В начале ноября ситуация обострилась. Азербайджан захватил город Шуша и подошел к столице непризнанной "Нагорнокарабахской республики" Степанакерту.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: последние новости
- Ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Кроме этого, документ предусматривает введение в регион российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли как капитуляцию. Возмущенные люди вышли на протест.
- Поэтому армяне требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
- К слову, президент Армении Армен Саркисян также призвал Пашиняна уйти в отставку.
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