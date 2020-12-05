Поклонская пожаловалась на воду в оккупированном Крыму: грязная и вонючая
Бывшая так называемая прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что на полуострове катастрофа с водой. Поклонская говорит, что из кранов течет вонючая жидкость, от которой болеют люди.
Вода – грязная, ржавая, вонючая
Свое возмущение положением дел с водой в Крыму нелегитимный депутат Госдумы выразила в Телеграме. Она подчеркнула, что пресной воды на оккупированном полуострове – нет.
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В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода, от которой люди начинают массово болеть кишечными и кожными заболеваниями,
– отметила Поклонская.
На обращение Поклонской в ООН не реагируют
Так называемая политик пожаловалась, что неоднократно в течение последних нескольких месяцев обращалась в ООН, однако ее жалобы пока что игнорируют. В своем посту Поклонская прошлась и по Организации Объединенных Наций
Однако древнейшая международная организация, которая должна защищать права человека, сегодня оказалась только способна констатировать факты о приближабщейся гуманитарной катастрофе и необходимости выделения денег для ее преодоления,
– раскритиковала ООН Поклонская.
Причину проблем с водой так называемая бывший крымский прокурор объясняет так: говорит, что питьевую воду перекрыли в 2014 году из-за проведения референдума.
Главное о проблемах с водой в Крыму:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
- Оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
- Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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