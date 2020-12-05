Бывшая так называемая прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что на полуострове катастрофа с водой. Поклонская говорит, что из кранов течет вонючая жидкость, от которой болеют люди.

Вода – грязная, ржавая, вонючая

Свое возмущение положением дел с водой в Крыму нелегитимный депутат Госдумы выразила в Телеграме. Она подчеркнула, что пресной воды на оккупированном полуострове – нет.

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В кранах течет грязная, ржавая и вонючая вода, от которой люди начинают массово болеть кишечными и кожными заболеваниями,

– отметила Поклонская.

На обращение Поклонской в ООН не реагируют

Так называемая политик пожаловалась, что неоднократно в течение последних нескольких месяцев обращалась в ООН, однако ее жалобы пока что игнорируют. В своем посту Поклонская прошлась и по Организации Объединенных Наций

Однако древнейшая международная организация, которая должна защищать права человека, сегодня оказалась только способна констатировать факты о приближабщейся гуманитарной катастрофе и необходимости выделения денег для ее преодоления,

– раскритиковала ООН Поклонская.

Причину проблем с водой так называемая бывший крымский прокурор объясняет так: говорит, что питьевую воду перекрыли в 2014 году из-за проведения референдума.

Это важно! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Главное о проблемах с водой в Крыму: