Руслан Боширов и Александр Петров – сотрудники российского ГРУ, они оба обвинены Британией и всем цивилизованным миром в попытке покушения на жизнь Юлии и Сергея Скрипалей. История с собором должна была бы их прикрыть. Интервью пропагандистке Маргарите Симоньян в 2018 году стало всемирным мемом.

Часто бывает так, что для выполнения задания агенты разных стран придумывают себе так называемую "Cover Story" – легенду, которая прикрывает истинную идентичность агентуры. Подробнее об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

Обратите внимание Албанская "кровожадная" спецслужба Сигурими, которая всколыхнула историю

К примеру, израильский спецагент Эли Коэн превратился в бизнесмена Камиля Таабета, чтобы поехать в Сирию. Он почти год провел в Аргентине, чтобы наладить там связи с сирийским сообществом. Агент ФБР Джо Пистоне примерно 6 месяцев втирался в доверие к мафиози под вымышленной профессией "вор драгоценностей" и именем Дони Браско.

А вот Боширову и Петрову без всякого прикрытия понадобилось всего 2 дня на выполнение поставленной задачи. И как результат – неудачное покушение и международный скандал.

Мы сидели в парке, мы сидели и пили кофе, мы заходили в кафе, пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались этой английской готикой, этой красотой,

– сказал полковник ГРУ Руслан Боширов.

"Честно говоря, это, пожалуй, самая нелепая история прикрытия, которую мне когда-либо приходилось слышать", – заверил участник контртеррористического командования Лондона Дин Хайдон.

Перед тем, как рассказать о покушении на Скрипаля с помощью сверхопасного нервно-паралитического препарата – небольшая предыстория о том, кто такой Скрипаль и почему его решили убрать.

Сергей и Юлия Скрипали / Фото "Главком"

Кто такой Скрипаль

Сергей Скрипаль – ребенок холодной войны. Родился в июне 1951 года в Киеве, а в Калининграде окончил военно-инженерное училище по направлению сапер-десантник. Однако жизнь решил связать именно с небом, поэтому пошел и дальше развиваться в этом деле. А дальше – война в Афганистане.

"Скрипаль был одним из членов элитного парашютного подразделения, делал высадки в Афганистане в борьбе против талибов. Он был мужчиной очень подкованным физически, но с другой стороны – очень интересовался технической составляющей военной работы. Ну и был достаточно храбрым", – заявил Энтони Глис из Центра исследования безопасности и разведки.

Служба в элитном подразделении заставила ГРУ обратить на него внимание. Он без проблем начал работать на военную разведку. Но в 1995 году им заинтересовались и в МІ6.

К теме Самая известная спецслужба мира – МИ6: чем поражает британская разведка

Жизнь двойного агента давалась сложно – постоянный обмен информацией и одновременно попытка не разоблачить самого себя, в 1999 году толкнуло его на увольнение из рядов российских спецслужб. Несмотря на это, из МИ6 он не ушел.

Его следующая работа – российский МИД и различные госведомства. В этом плане он стал даже ценнее для британской агентуры, ведь помимо внутренних дел разведки он знал и о внешних планах Москвы. Сотрудничество продолжалось почти 10 лет, за которые Скрипаль передал британцам более 20 тысяч секретных документов о:

российских военных базах;

аэродромах;

кадровом персонале.

"Я думаю, что МИ6 увидели в нем выгоду из-за того, что он был исполняющим обязанности руководителя аппарата в ГРУ как раз в те дни, когда СССР умирал. Он знал имена многих людей, работавших на советскую военную разведку. МІ6 могли использовать его, как источник информации: кто был, а кто не был офицером разведки", – рассказал Энтони Глис.

Разоблачение Скрипаля

Разоблачить Скрипаля русской контрразведке было не очень тяжко. Когда московские агенты в Европе перестали быть эффективными, стало очевидно, что кто-то сливает вражеским спецслужбам информацию. Отследили Скрипаля по деньгам. За все время сотрудничества с британцами, он получил 100 тысяч долларов – это если верить следователям ФСБ.

Следователи ФСБ отследили Скрипаля по деньгам / Фото

Очевидно, что в России таких средств на официальной должности он заработать не мог. В декабре 2004 года его повязали агенты ФСБ и отправили на скамью подсудимых. Сопротивляться и оправдываться было бесполезно. Доказательства причастности уже были у судьи на столе. Приговор – 13 лет колонии за государственную измену. Что удивительно – это относительно небольшой срок за весь вред, что Скрипаль нанес обороноспособности Кремля. Однако в 2006 году, через 2 года после суда, он начал отбывать наказание.

Первым делом он предал своих друзей, работавших под прикрытием. В общем, Скрипаль выдал более сотни имен. А это была большая потеря,

– заявил экс-офицер КГБ Николай Лузан.

Но отбыть наказание полностью ему было не суждено. Тогдашний президент России Медведев подписал указ о помиловании Скрипаля и еще 3 шпионов, осужденных за госизмену. Их готовили к обмену в 2010 году. 4-х двойных шпионов должны были выдать россияне, а взамен забрать 10 своих, которых задержали в США. Так и случилось. Отсидев почти 5 лет, Скрипаля выпустили, а сам он попросил убежища в Британии, поселился в Солсбери и начал давать лекции о российских спецслужбах и работал консультантом в МІ6. Более детальной информации о его жизни не раскрывают

Вместо того, чтобы смотреть на его прошлое, надо заглянуть в его недавнюю историю. Поинтересоваться, чем он занимался в течение тех 8 лет, которые жил в Британии. С кем и на кого работал? С кем общался и с кем проводил деловые встречи?,

– сказала бывшая сотрудница МИ5 Энни Мачон.

Все эти вопросы и по сей день остаются размытыми. Но если русские решили его убрать, то, видимо, он и в самом деле продолжал засыпать соли Кремлю "за шиворот". Несмотря на то, что Кремль неоднократно заявлял о непричастности, потому что Скрипаль, мол, уже не представлял угрозы для России, демократический цивилизованный мир хорошо помнит предыдущие "инциденты". Все хорошо знакомы с риторикой Москвы. Особенно, когда речь идет об оппозиционной деятельности или госизмене.

Читайте также Убийца без капли сочувствия: история грабителя Диллинджера, за которым годами охотились ФБРовцы

Риторика Кремля

7 октября 2006 года, как раз в день рождения Путина, журналистку Анну Политковскую нашли мертвой в подъезде ее дома.

Анна Политковская / Фото rucompromat

Одна из версий: месть Кадырова и Путина за ее деятельность и попытки освещения чеченской войны. В том же году, но в ноябре, российские агенты убили Александра Литвиненко, работника спецслужб. Ему подсыпали полоний.

Что такое полоний? Это металл из урановой руды. У него высокая радиоактивность, но если он расположен вне тела человека – не опасен, ведь через кожу проникнуть не может. И если полоний попадет внутрь, даже в небольшом количестве – человек в большинстве случаев умирает.

Покушение на Скрипалей

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вышли из своего дома в Солсбери, сели в автомобиль и поехали праздновать приезд дочери. Позже оказалось, что контакт с ядом был именно на дверной ручке дома. А вещество – "Новичок".

Справка. Именно этим ядом хотели "убрать" в 2020 году российского оппозиционера Алексея Навального. Ему стало плохо на борту самолета, который были вынуждены экстренно приземлить. Подробнее об этом – читайте в материалах 24 канала.

Распылили это нервно-паралитический средство те же Боширов и Петров, которые проходили мимо дома Скрипаля. Через некоторое время отец и дочь лежали без признаков жизни на скамейке возле торгового центра The Maltings. Люди вызвали скорую, медики прибыли вовремя, но поняли, что с таким не сталкивались. Глаза стеклянные, тело напряженное, оба в коме. Когда имена пострадавших распространили, стало понятно, что это не просто отравление, а покушение на жизнь. Сразу встал вопрос: кто и зачем? Ответ на первый вопрос нашелся – Кремль. А вот найти доказательства причастности было гораздо сложнее.

Исследователь Билл Браудер рассказал, что существует всего 3 страны, которые могли пойти на такое:

Северная Корея, у нее есть химическое оружие и она его уже использовала;

Сирия, чей президент Башар Асад активно использует химическое вооружение;

Россия, которая тоже пользуется таким вооружением.

"Скрипаль не был врагом для КНДР или Сирии – он был врагом России", – заявил Билл Браудер.

В России, очевидно, любые обвинения в свой адрес отвергали. Да и к тому же, через несколько дней после отравления официальных обвинений никто не выдвигал – только претензии и предположения. Новость об отравлении быстро облетела не только британские СМИ, но и новостные порталы крупнейших изданий и телеканалов планеты. Но не в России. Там пропагандистские машины и дальше продолжали во всю трубить о том, что отравление Скрипалей – попытка подставить российское правительство и в который раз сделать Москву виновной во всех бедах мира.

Расследование покушения: кто виноват в отравлении

Бывший кремлевский советник Александр Некрасов рассказал, что Скрипаль, а тем более его дочь, совершенно не интересовали Россию. Его же обменяли на других шпионов по всем правилам и этическим нормам разведслужб. Одна из норм – никогда не трогать тех людей. Иначе вся суть и концепт этих обменов распадется.

Однако 250 детективов, привлеченных к расследованию дела, армия, отдел борьбы с химическими атаками и ученые самых разных калибров доказали обратное. Вину за нападение возложили на Россию, говорили даже лично на Путина. Обо всем этом свидетельствовали почти полторы тысячи вещественных доказательств, полтысячи свидетелей и детальный анализ вещества.

Мы подозревали, что имеем дело с отравлением. Об этом нам говорил опыт предыдущих атак и обстоятельств, при которых это произошло. Мы также подозревали, что это могла быть внутренняя атака, скоординированная другой страной,

– заметил Дин Хайдон.

Больше о расследовании дела смотрите в программе "Спецслужбы".