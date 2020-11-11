Полицейские Купянска 11 ноября объявили о подозрении 44-летнему местному жителю. По данным следствия, он открыл огонь на поражение по машине, в которой ехала пострадала. Задержали ли злоумышленника, неизвестно.

Об оглашении подозрения и раскрытии дела о покушении на убийство сообщили в полиции Харьковской области. Копы утверждают, что преступление произошло еще 7 ноября.

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В результате инцидента получила ранения с открытым переломом голени 49-летняя женщина.

Что известно о стрельбе в Купянске

О преступлении правоохранители узнали от фельдшера скорой, к которому обратилась пострадавшая. Копы внесли сообщение об инциденте в ЕРДР и выяснили, что преступление произошло на территории охотничьих угодий.

Когда подозреваемый вместе со знакомыми ехал на Toyota, он увидел автомобиль "ВАЗ". Якобы приняв сидящих в другой машине за браконьеров, злоумышленник начал стрелять на поражение из карабина "Сайга". Кроме того, водитель внедорожника врезался в легковушку, чтобы заставить её остановиться.

Пуля попала в заднюю дверь машины / Фото пресс-службы полиции Харьковской области

Ни слова о задержании

В полиции говорят, что собрали неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к преступлению. Ему даже объявили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство. При этом правоохранители в официальных данных ничего не говорят о задержании предполагаемого преступника.



Оружие и патроны изъяли правоохранители / Фото пресс-службы полиции Харьковской области

Известный авторитет

По данным многих СМИ и телеграмм-канала ХХ, главным фигурантом уголовного дела является Александр Приходько по прозвищу "Модный". Он якобы является криминальным авторитетом и имеет связи в СБУ.





Автомобиль подозреваемого / Фото пресс-службы полиции Харьковской области

Смотрите видео полиции о покушении на убийство женщины в Купянске:​