С начала 2020 года в Украине зафиксировали 74 случая физической агрессии к журналистам. За последние 4 года также зарегистрировали наибольшее количество инцидентов именно осенью.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями. Там также опубликовали фамилии пострадавших.

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25 жестких инцидентов в отношении украинских журналистов и грубого препятствования профессиональной деятельности случились только осенью 2020 года. Всего было 74 нападения, в том числе:

7 – в сентябре;

12 – в октябре;

6 – в ноябре.

Справка. "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине.

Причина

Все эти случаи произошли из-за напряженной кампании по местным выборам и конфликтного поведения нарушителей карантинных ограничений.

Жестокие избиения, сожженные автомобили или редакционные помещения, сломанная техника, толкотня – украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности,

– подчеркивает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Распространенными за последние 2 месяца были и нападения на журналистов со стороны охранников различных объектов. Они выступали против того, чтобы журналист собирал информацию, а также фотографировал или снимал на камеру события.

Последние нападения на выборах

► Так, 6 октября на Киевщине в селе Гатное во время заседания избирательной комиссии произошло нападение на журналистку и режиссера Таисию Кутузову. Люди в полицейской форме набросились на нее, начали заламывать руки и отнимать камеру. Как следствие – обошлись лишь сломанным микрофоном.

► На Днепропетровщине в день местных выборов 25 октября действующий депутат Терновского городского совета проявлял физическую агрессию на избирательном участке к редактору городской газеты "Вести Терновки" Алене Поддуевой. Журналистка написала заявление.

"Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку", – описывает поведение нардепа редактор газеты.

► Также в больницу с переломом костей и ранами головы попал редактор газеты Донецка Владимир Грабовенко. Занимался, по его словам, антикоррупционной деятельностью. Его избили возле собственного дома 30 октября. Адвокат потерпевшего добивается переквалификации в "покушение на убийство" и "насилие в отношении журналиста" вместо "хулиганства".

► Журналисты сразу 2 изданий пострадали во время рейда в ресторанах Киева – проверяли, работают ли в условиях карантина выходного дня. В одном из заведений на оператора с кулаками набросился администратор.