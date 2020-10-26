Многие народные депутаты передвигаются со своими охранниками. За немаленькие деньги можно найти человека, для которого самой главной обязанностью будет – сохранить жизнь и здоровье украинских чиновников.

Кто эти десятки накачанных здоровяков, бегающих за топчиновниками, берут их в крепкое бронированное кольцо? Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

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Не просто охрана Киви

Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива называл своих охранников – помощниками. И ходили они в гражданской одежде. Но, после сюжета журналистов о жомовой яме, имидж его охраны изменили: нацепили одинаковые синие рубашки и балаклавы. После инцидента с нападением на сторонников депутата, добавили еще и бронежилеты.

Это уникальный рестайл (изменение внешности – 24 канал). Несмотря на то, что у многих депутатов есть охрана, только помощники Кивы в жару таскали на себе балаклавы и не позволяли себя снимать. Когда медийщики захотели снять одного из охранников Кивы под Верховной Радой, он не разрешил и ответил, что "является сотрудником". Но сотрудником чего, узнать так и не удалось.

Такой ответ натолкнул на мысль, что у Кивы теперь не просто охрана, а действующие правоохранители. Это подтверждает и тот простой факт, что пройти на территорию ВР может:

работник Рады;

пресса;

помощник депутата;

сотрудник органов.

Журналисты проверили, тот охранник – не помощник. Другие варианты еще менее адекватны.



Кто охраняет Илью Киву / Фото "Ракурс"

Кто может охранять Киву

Фокус на самом деле в том, что действующий правоохранитель мог бы охранять Киву в 3 случаях:

► первый – Кива под арестом;

► второй – Кива оплатил услуги полиции охраны, ему предоставили сопровождение и он должен был бы это задекларировать;

► третий – Кива является свидетелем или фигурантом по какому-то уголовному делу и попросил охрану через суд.

После того как нардепа об этом спросили, из его ответа стало понятно лишь то, что если его и должна охранять служба, то только служба скорой психиатрической помощи.

Охранники Бужанского

Сопровождение нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского – это, как минимум, 3 охранника. В его декларации – ни слова о расходах на них. Следовательно, либо "слуга" бессовестно врет в официальном документе, либо охрану ему кто-то дал.



Кто охраняет Максима Бужанского / Фото AP news

Бужанский идеологически подошел к подбору охраны, ведь они ходят с нашивкой "Беркута".

Самый везучий нардеп

Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян – самый везучий. Если верить его декларации, то он купил 2 Toyota Land Cruiser по 20 тысяч гривен каждая, то есть по 800 долларов.

Закрепил успех 2 квартирами – по 500 тысяч гривен за каждую. И это – квартиры в доме, где цена от нескольких миллионов. Не очень понятно, на кого был рассчитан этот театр абсурда. НАБУ уже проверяет ложное декларирование нардепа.



Суто Мамоян – самый везучий депутат / Фото "Радио Свободы"

Время от времени Мамояна видят с охраной, несмотря на то, что в декларации – никаких расходов на нее.

Наружка Бойко

Журналисты увидели, как на парковку Верховной Рады заехал Mercedes сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко. Сначала могло показаться, что к входу его сопровождал 1 человек, но потом расследователи увидели, что из дома Бойко выехало 3 машины:

одна – которой пользовался сам нардеп, заехала на парковку Рады;

вторая – с кучей антенок на крыше, парковалась напротив парламента;

третья – потерялась по дороге.

Когда расследователи спросили у Бойко, что это за авто, он ответил: "Наверное, это наружку за мной пустили".

Автопарк по-депутатски: смотрите видео

Частные охранные фирмы

Самая популярная практика поиска бодигардов – частные охранные фирмы. За немаленькие деньги можно найти человека, для которого самой главной обязанностью будет – сохранить жизнь и здоровье. Минимальная цена – от тысячи долларов в месяц. Чем больше опыта и чем лучше навыки, тем дороже стоимость.

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Александр Дубинский пользуется частной охраной, которую не скрывал и даже задекларировал. В декларации так и написано: расходы на услуги охраны – 40 тысяч гривен в месяц. Милиционер, кстати, с компании Коломойского "Секьюрайти", одним из учредителей которой является публичное акционерное общество "Укрнафта". Фактически, это силовой блок группы "Приват", который охраняет олигархический бизнес в регионах.

Сколько стоит охрана нардепов

Охрана Григория Суркиса самая дорогая – пол миллиона гривен в месяц, 6 миллионов гривен в год.



Бесплатная охрана Дениса Малюськи / Фото 24 канала

Министра юстиции Дениса Малюську тоже сопровождают правоохранители. По закону, он может получить охрану:

или если он свидетель-разоблачитель в уголовном производстве;

или если он нанял и не декларирует.

Для того чтобы охрану предоставили бесплатно, жизни должна была бы быть серьезная угроза, но эту угрозу каждый чиновник трактует по-разному. Стоит лишь вспомнить, как Порошенко дал государственную охрану экс-главе САП Назарию Холодницкому. Он тогда сказал, что ему неизвестные сожгли дверь в квартире. И несколько лет ходил с охраной.

Или как Зеленский подогнал бодигардов для экс-руководителя ОП Андрея Богдана. Угроз у него тогда было достаточно: например, шампанское, пиротехника и песни Артура Пирожкова.