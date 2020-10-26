Пол миллиона на охрану: кто охраняет Киву, Бужанского и других нардепов
Многие народные депутаты передвигаются со своими охранниками. За немаленькие деньги можно найти человека, для которого самой главной обязанностью будет – сохранить жизнь и здоровье украинских чиновников.
Кто эти десятки накачанных здоровяков, бегающих за топчиновниками, берут их в крепкое бронированное кольцо? Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.
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Не просто охрана Киви
Ранее нардеп от ОПЗЖ Илья Кива называл своих охранников – помощниками. И ходили они в гражданской одежде. Но, после сюжета журналистов о жомовой яме, имидж его охраны изменили: нацепили одинаковые синие рубашки и балаклавы. После инцидента с нападением на сторонников депутата, добавили еще и бронежилеты.
Это уникальный рестайл (изменение внешности – 24 канал). Несмотря на то, что у многих депутатов есть охрана, только помощники Кивы в жару таскали на себе балаклавы и не позволяли себя снимать. Когда медийщики захотели снять одного из охранников Кивы под Верховной Радой, он не разрешил и ответил, что "является сотрудником". Но сотрудником чего, узнать так и не удалось.
Такой ответ натолкнул на мысль, что у Кивы теперь не просто охрана, а действующие правоохранители. Это подтверждает и тот простой факт, что пройти на территорию ВР может:
- работник Рады;
- пресса;
- помощник депутата;
- сотрудник органов.
Журналисты проверили, тот охранник – не помощник. Другие варианты еще менее адекватны.
Кто охраняет Илью Киву / Фото "Ракурс"
Кто может охранять Киву
Фокус на самом деле в том, что действующий правоохранитель мог бы охранять Киву в 3 случаях:
► первый – Кива под арестом;
► второй – Кива оплатил услуги полиции охраны, ему предоставили сопровождение и он должен был бы это задекларировать;
► третий – Кива является свидетелем или фигурантом по какому-то уголовному делу и попросил охрану через суд.
После того как нардепа об этом спросили, из его ответа стало понятно лишь то, что если его и должна охранять служба, то только служба скорой психиатрической помощи.
Охранники Бужанского
Сопровождение нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского – это, как минимум, 3 охранника. В его декларации – ни слова о расходах на них. Следовательно, либо "слуга" бессовестно врет в официальном документе, либо охрану ему кто-то дал.
Кто охраняет Максима Бужанского / Фото AP news
Бужанский идеологически подошел к подбору охраны, ведь они ходят с нашивкой "Беркута".
Самый везучий нардеп
Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян – самый везучий. Если верить его декларации, то он купил 2 Toyota Land Cruiser по 20 тысяч гривен каждая, то есть по 800 долларов.
Закрепил успех 2 квартирами – по 500 тысяч гривен за каждую. И это – квартиры в доме, где цена от нескольких миллионов. Не очень понятно, на кого был рассчитан этот театр абсурда. НАБУ уже проверяет ложное декларирование нардепа.
Суто Мамоян – самый везучий депутат / Фото "Радио Свободы"
Время от времени Мамояна видят с охраной, несмотря на то, что в декларации – никаких расходов на нее.
Наружка Бойко
Журналисты увидели, как на парковку Верховной Рады заехал Mercedes сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко. Сначала могло показаться, что к входу его сопровождал 1 человек, но потом расследователи увидели, что из дома Бойко выехало 3 машины:
- одна – которой пользовался сам нардеп, заехала на парковку Рады;
- вторая – с кучей антенок на крыше, парковалась напротив парламента;
- третья – потерялась по дороге.
Когда расследователи спросили у Бойко, что это за авто, он ответил: "Наверное, это наружку за мной пустили".
Автопарк по-депутатски: смотрите видео
Частные охранные фирмы
Самая популярная практика поиска бодигардов – частные охранные фирмы. За немаленькие деньги можно найти человека, для которого самой главной обязанностью будет – сохранить жизнь и здоровье. Минимальная цена – от тысячи долларов в месяц. Чем больше опыта и чем лучше навыки, тем дороже стоимость.
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Александр Дубинский пользуется частной охраной, которую не скрывал и даже задекларировал. В декларации так и написано: расходы на услуги охраны – 40 тысяч гривен в месяц. Милиционер, кстати, с компании Коломойского "Секьюрайти", одним из учредителей которой является публичное акционерное общество "Укрнафта". Фактически, это силовой блок группы "Приват", который охраняет олигархический бизнес в регионах.
Сколько стоит охрана нардепов
Охрана Григория Суркиса самая дорогая – пол миллиона гривен в месяц, 6 миллионов гривен в год.
Бесплатная охрана Дениса Малюськи / Фото 24 канала
Министра юстиции Дениса Малюську тоже сопровождают правоохранители. По закону, он может получить охрану:
- или если он свидетель-разоблачитель в уголовном производстве;
- или если он нанял и не декларирует.
Для того чтобы охрану предоставили бесплатно, жизни должна была бы быть серьезная угроза, но эту угрозу каждый чиновник трактует по-разному. Стоит лишь вспомнить, как Порошенко дал государственную охрану экс-главе САП Назарию Холодницкому. Он тогда сказал, что ему неизвестные сожгли дверь в квартире. И несколько лет ходил с охраной.
Или как Зеленский подогнал бодигардов для экс-руководителя ОП Андрея Богдана. Угроз у него тогда было достаточно: например, шампанское, пиротехника и песни Артура Пирожкова.