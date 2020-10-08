Двух напарников-полицейских из Донецкой области подозревают в преступной деятельности, которой они якобы занимались по меньшей мере с 2019 года. Если им не удастся замять дело и восстановиться в органах, мужчинам "светит" тюрьма за подбрасывание наркотиков и кражу.

Копы целый год пользовались картой, принадлежавшей погибшему мужчине, сообщают в пресс-службе ГБР.

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Банковскую карточку они якобы украли у мертвеца, которого нашли на улице Краматорска. Кроме того, полицейские забрали себе мобильный телефон и документы умершего. Сколько денег они успели снять – неизвестно. Впрочем, как утверждают следователи, на этом преступная деятельность подозреваемых не прекратилась.

Незаконное задержание

Уже в январе 2020 правоохранители работали в Мариуполе, где якобы продолжили незаконные дела. Для улучшения собственных результатов работы они задержали приезжего мужчину и заставили его признаться, что он хотел сделать "закладки" с наркотиками. Ни в чем не повинного человека подставили в лучших традициях работников МВД: подложили искусственные доказательства и продемонстрировали их следственно-оперативной группе.

Впоследствии напарники требовали от задержанного 200 тысяч гривен за решение проблем с законом. От жены мужчины полицейские получили 50 тысяч гривен, которые спустили на игровые автоматы.

В чем подозревают правоохранителей

Сейчас мужчинам предъявили подозрение по трем статьям:

похищение чужого имущества;

фальсификация доказательств;

превышение служебных полномочий.

Если до обвинений детективы ГБР ничего не добавят, полицейским "светит" от 5 до 10 лет тюрьмы с 3-летним лишением права работать в органах после увольнения.