В Украине с 21 ноября будут действовать штрафы за нахождение без защитной маски в транспорте или общественном месте. В то же время правоохранители предупредили, что не сразу будут штрафовать нарушителей – сначала им просто сделают замечание.

Правоохранители будут составлять административный протокол на нарушителя только в случае, если тот откажется надевать защитную маску. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, информирует пресс-служба полиции.

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В первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа – будут документировать действия правонарушителя,

– объяснил Клименко.

Он также добавил, что в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейды по всей территории государства. Они будут контролировать соблюдение карантина выходного дня.

Маска должна закрывать дыхательные пути

Защитная маска или респиратор должны полностью закрывать дыхательные пути человека – и рот, и нос.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что полицейский может сам определять, был ли факт административного нарушения. Также чиновник призвал "не спорить с полицией".

Он добавил, что штрафы можно будет оплатить в банке или любом терминале и в банке.

Обратите внимание! Нарушителей масочного режима будут штрафовать сразу на месте. Для этого правоохранители будут составлять протокол. Решение суда отныне не требуется.