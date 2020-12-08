Спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников провели правоохранители в Одессе вечером 8 декабря. Вследствие удачных действий правоохранительных органов в наручниках оказались 2 подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Правоохранители задержали мужчин, в отношении которых поступило ориентирование о совершении ими преступлений, передает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме. Официальных комментариев по спецоперации от полиции пока не было.

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По предварительным данным, злоумышленники напали на женщину и отобрали у нее драгоценности.

Положили лицом в асфальт

Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, злоумышленники ехали на DaciaLogan. Возле АЗС Socar на улице Комарова дорогу им заблокировали правоохранители. Затем двух мужчин, которые находились в салоне легковушки, вытащили и задержали.

Кроме них в машине была женщина. С ней полицейские вели себя вежливо.

Смотрите видео задержания злоумышленников в Одессе: