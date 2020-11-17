Полицейские призвали ФЛП прекратить штурм Рады
Национальная полиция призвала ФЛП не нарушать порядок под зданием Верховной Рады. Вместе с тем правоохранители предупредили, что будут пресекать любые нарушения и привлекать виновных к ответственности.
17 ноября под зданием парламента произошли столкновения между ФЛП и правоохранителями. Митингующие начали ломать забор, чтобы пройти на территорию Рады, об этом сообщили в Национальной полиции.
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Что сказали в полиции
Правоохранители на месте происшествия проводят профилактическо-разъяснительную работу с гражданами и призывают участников мероприятий не прибегать к провокациям и прекратить нарушать общественный порядок,
– отметили в Нацполиции.
По данным правоохранителей, задержанных на протесте нет. Информация о пострадавших пока уточняется.
Что происходит под Верховной Радой
- Под зданием парламента произошло столкновение участников акции протеста SaveФЛП с правоохранителями.
- Прорыв протестующих был остановлен, однако люди не планируют расходиться.
- Полиция продолжает оттеснять митингующих.
- Предприниматели в Верховной Раде ведут переговоры с народными депутатами.
- Они возмущены тем, что парламентарии не отложили закон об обязательной установке кассовых аппаратов для малого бизнеса.
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