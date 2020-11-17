Национальная полиция призвала ФЛП не нарушать порядок под зданием Верховной Рады. Вместе с тем правоохранители предупредили, что будут пресекать любые нарушения и привлекать виновных к ответственности.

17 ноября под зданием парламента произошли столкновения между ФЛП и правоохранителями. Митингующие начали ломать забор, чтобы пройти на территорию Рады, об этом сообщили в Национальной полиции.

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Что сказали в полиции

Правоохранители на месте происшествия проводят профилактическо-разъяснительную работу с гражданами и призывают участников мероприятий не прибегать к провокациям и прекратить нарушать общественный порядок,

– отметили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, задержанных на протесте нет. Информация о пострадавших пока уточняется.

Что происходит под Верховной Радой

Под зданием парламента произошло столкновение участников акции протеста SaveФЛП с правоохранителями.

Прорыв протестующих был остановлен, однако люди не планируют расходиться.

Полиция продолжает оттеснять митингующих.

Предприниматели в Верховной Раде ведут переговоры с народными депутатами.

Они возмущены тем, что парламентарии не отложили закон об обязательной установке кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Обратите внимание! Предприниматели выходят на протест уже не впервые. ФЛП митинговали и в начале ноября. Тогда народные избранники не отсрочили введение кассовых аппаратов. Документ за основу поддержали 212 нардепов, а необходимо не менее 226.