Вспыхнул новый скандал вокруг отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Один из избранных членов конкурсной комиссии, которая должна выбирать руководителя, является полицейский, а это запрещено законом. Речь идет об Алексее Дрозде. "Центр противодействия коррупции" требует, чтобы он снялся с должности.

Как стало известно, 17 сентября 2020 года "Слуга народа", ОПЗЖ, "Доверие" и "За будущее" проголосовали за своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. Алексея Дрозда делегировали от "Слуги народа", сообщили в "Центре противодействия коррупции".

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Дрозд является начальником отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел. "Центр противодействия коррупции" направил запрос в эту академию и там подтвердили, что Дрозд действительно является полицейским.

Что известно о Дрозде

Юрий Дрозд является совладельцем ООО "АПС-Київ" и ООО "АПС-Кіровоград". Они устанавливают пожарные системы и обслуживание огнетушителей. Эти фирмы побеждают на государственных тендерах. Известно, что ООО "АПС-Київ" получило от государства более 22 миллионов гривен.

► Что задекларировал Дрозд

Алексей Дрозд в своей декларации указал приобретения земельного участка за 49 тысяч гривен в селе Хотов Киевской области в 2017 году, хотя рыночная стоимость земельного участка могла быть значительно выше. Также в 2018 году его жена приобрела авто Volkswagen Golf за 179 тысяч гривен. Стоит отметить, что сейчас стоимость подержанного авто такой же марки – от 265 до 415 тысяч гривен. Дрозд указал в декларации, что живет в квартире его отца.

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ГПК требует, чтобы Дрозд сложил полномочия

Исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что назначение Алексея Дрозда в конкурсной комиссии – это прямое нарушение закона. "Согласно закону, он получает финансирование так, как все полицейские. Он – полицейский, а потому не может быть членом конкурсной комиссии, ведь в законе есть прямой такой запрет", – заверила Каленюк.

Она добавила, что у Дрозда отсутствует антикоррупционный опыт.

Присутствие Дрозда в конкурсной комиссии ставит под сомнение вообще проведение конкурса, ведь любые результаты можно будет оспорить. Поэтому мы требуем, чтобы он немедленно сложил свои полномочия,

– подытожила исполнительный директор ЦПК.

Это среда Авакова, – Юрчишин

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин также сказал, что эта ситуация может быть такой, как было с назначением директора НАБУ. "Вспоминаете ситуацию, когда указ о назначении директора НАБУ обжаловали по формальным признакам, потому что президент в Конституции не имеет полномочий назначать. Аналогичная ситуация возможна и здесь", – напомнил нардеп.

Этот человек – полицейский, это среда министра внутренних дел. Специально делают таким образом, чтобы даже избранного руководителя САП можно было снять в любой момент,

– заявил Юрчишин.

Нардеп отметил, что это не первое нарушение закона, ведь 5 из 7 членов комиссии не имеют антикоррупционного опыта. Однако доказать это сложно, ведь такое суждение считают оценочным.

Алексея Дрозда назначили членом комиссии по отбору главы САП: видео