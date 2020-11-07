Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему "продажи" руководящих должностей в Нацполиции. Ее организовал правоохранитель с Ровненщины. Самые дорогие должности "стоили" 500 тысяч долларов.

Досудебное следствие установило, что организовал схему действующий сотрудник Нацполиции Ровненщины, однако ему помогали сообщники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники, прикрываясь якобы связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности в Нацполиции.

Сколько стоили должности

за возможность возглавить ведомство от сотрудников полиции требовали 500 тысяч долларов;

назначение на должность руководителей подразделений полиции продавали за сумму от 50 до 100 тысяч долларов.

Правоохранители задержали полицейского и его сообщников. Поймали их на горячем – получении первой части денег в размере 25 тысяч долларов.

Начали уголовное производство по статье о мошенничестве Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.



На Ровненщине полицейский продавал должности в Нацполиции / Фото СБУ



Правоохранителя и его сообщников поймали на горячем / Фото СБУ



Некоторые должности он продавал за 500 тысяч долларов / Фото СБУ