Цены достигали полумиллиона долларов: коп из Ровно торговал должностями в Нацполиции – фото
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему "продажи" руководящих должностей в Нацполиции. Ее организовал правоохранитель с Ровненщины. Самые дорогие должности "стоили" 500 тысяч долларов.
Досудебное следствие установило, что организовал схему действующий сотрудник Нацполиции Ровненщины, однако ему помогали сообщники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Злоумышленники, прикрываясь якобы связями в "высоких кабинетах", уверяли, что могут пролоббировать вопрос назначения на любые руководящие должности в Нацполиции.
Сколько стоили должности
- за возможность возглавить ведомство от сотрудников полиции требовали 500 тысяч долларов;
- назначение на должность руководителей подразделений полиции продавали за сумму от 50 до 100 тысяч долларов.
Правоохранители задержали полицейского и его сообщников. Поймали их на горячем – получении первой части денег в размере 25 тысяч долларов.
Начали уголовное производство по статье о мошенничестве Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
На Ровненщине полицейский продавал должности в Нацполиции / Фото СБУ
Правоохранителя и его сообщников поймали на горячем / Фото СБУ
Некоторые должности он продавал за 500 тысяч долларов / Фото СБУ
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