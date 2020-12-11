В Министерстве внутренних дел предлагают повысить зарплаты полицейским. Там заявили, что сегодняшние выплаты не соответствуют нагрузке правоохранителей.

Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что сегодня следователь получает 12 – 14 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским", – пояснил он.

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В то же время, по словам Геращенко, годовые зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ отличаются в 5 – 6 раз. Ни в одной западной стране такая ситуация недопустима.

"Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5 – 6 раз выше, ставят вопрос: а почему так?", – подчеркнул замглавы МВД.