Правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве за 3 недели функционирования карантина выходного дня. В некоторых случаях полиция действовала на основании статьи о нарушении санитарно-гигиенических норм.

Полицейские во время карантина выходного дня прибегали к жестким мерам, если общепит отказывся реагировать на их требования. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

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Что сказал Корищенко

То, выписывала ли полиция штрафы ресторанам, зависело от реакции заведений. Большинство из них закрывались сразу после приезда полицейских.

Значительное количество ресторанов действовали по принципу "приедут – не приедут", "увидят – не увидят". Многие маскировались: наружное освещение тушили, шторы какие-то плотные вешали, людей запускали с другого входа,

– пояснил Корищенко.

Правоохранители составляли на владельцев таких заведений админпротоколы.

Некоторые заведения принципиально не пускали полицию

По словам Крищенко, некоторые рестораны демонстративно не пропускали правоохранителей.

"Здесь мы уже используем процессуальные меры: у нас есть статья 325 Уголовного кодекса. Она дает возможность проводить неотложные следственные действия. Это статья о нарушении санитарно-гигиенических норм, которые могут привести к массовым заболеваниям", – отметил полицейский.

Обратите внимание! За период действия карантина выходного дня полиция оштрафовала 714 заведений. Среди них были рестораны, ночные клубы, торгово-развлекательные центры и хостелы. Кроме того, по фактам нарушений правоохранители открыли 3 уголовных дела.