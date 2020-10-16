В Австрии правоохранители задержали украинца, которого разыскивали с 2014 года. Дело в том, что его подозревают в краже почти 9 миллионов евро во время работы в одном из банков в Украине. Мужчина даже был в международном розыске.

Венская полиция задержала украинца, который скрывался с 2014 года. Об этом сообщает австрийская газета Der Kurier.

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Известно, что задержанного уже доставили в тюрьму, вскоре его должны передать украинской стороне.

В отношении разыскиваемого мужчины был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму почти 9 миллионов евро,

– говорится в сообщении.

Что известно о задержанном

45-летний мужчина в течение 2012–2014 годов работал в одном из банков в Украине. Его обвиняют в присвоении 9 миллионов евро, а это почти 300 миллионов гривен. Мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы.

Других деталей, как и имя и фамилию мужчины, венская полиция не сообщает.