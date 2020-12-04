Изготавливали и продавали оружие в Украине: полиция разоблачила международную банду – фото
Полиция пресекла деятельность международной группировки по изготовлению и продаже самодельного оружия. За полгода банда продала более 100 единиц огнестрельного оружия.
Группировка состояла из 4 жителей Днепропетровской и Киевской областей. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
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Организаторы банды
По сообщению Нацполиции, организатором банды был 42-летний житель Каменского. Он уехал за границу и оттуда руководил группировкой в Украине. Другой член группировки:
- закупал стартовые пистолеты;
- занимался контрабандой оружия из зоны боевых действий на Донбассе.
Остальные представители переделывали и сбывали оружие через интернет.
Полиция Днепра разоблачила банду / Фото Нацполиции
Что обнаружили во время обысков
В одном из административных киевских зданий во время обысков полицейские обнаружили оборудование для изготовления и переработки оружия. Также по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли:
- более 100 единиц переделанного оружия;
- 70 ножей;
- 500 патронов;
- порох;
- специальное оборудование и другие доказательства.
Ранее все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Что изъяли у банды / Фото Нацполиции
Что будет происходить дальше
Следствие установило покупателей оружия из разных городов Украины. У них тоже проводят обыски и изымают купленный товар.
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