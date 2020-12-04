Полиция пресекла деятельность международной группировки по изготовлению и продаже самодельного оружия. За полгода банда продала более 100 единиц огнестрельного оружия.

Группировка состояла из 4 жителей Днепропетровской и Киевской областей. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

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Организаторы банды

По сообщению Нацполиции, организатором банды был 42-летний житель Каменского. Он уехал за границу и оттуда руководил группировкой в ​​Украине. Другой член группировки:

закупал стартовые пистолеты;

занимался контрабандой оружия из зоны боевых действий на Донбассе.

Остальные представители переделывали и сбывали оружие через интернет.



Полиция Днепра разоблачила банду / Фото Нацполиции

Что обнаружили во время обысков

В одном из административных киевских зданий во время обысков полицейские обнаружили оборудование для изготовления и переработки оружия. Также по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли:

более 100 единиц переделанного оружия;

70 ножей;

500 патронов;

порох;

специальное оборудование и другие доказательства.

Ранее все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Что изъяли у банды / Фото Нацполиции

Что будет происходить дальше

Следствие установило покупателей оружия из разных городов Украины. У них тоже проводят обыски и изымают купленный товар.

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