Во Франции полиция накрыла вечеринку: среди 300 гостей были больны COVID-19 – видео
В департаменте Валь-де-Марн, на севере Франции, правоохранители разогнали частную вечеринку. Ее посетили не менее 300 гостей, у одного из них уже диагностировали коронавирус.
Масштабные гуляния, несмотря на жесткий локдаун, устроили в частном павильоне в ночь на 14 ноября. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Примерно в 2:00 правоохранителям позвонили местные жители, они пожаловались на нарушение карантина и шум. Когда полиция прибыла на вызов, то разогнала толпу и составила соответствующий протокол.
Не все участники вечеринки выполнили требования правоохранителей, некоторые даже бросали в полицию пустые бутылки из-под алкоголя. Произошли столкновения, против дебоширов пришлось применить спецсредства.
Французская полиция накрыла вечеринку в разгар локдауна: видео FranceNews24
По данным журналистов, никого из гостей вечеринки не задерживали. Правоохранители пытаются установить организаторов запрещенного мероприятия.
Также правоохранители сообщили – как минимум 1 посетитель вечеринки был инфицирован коронавирусом. Поэтому остальных посетителей призвали пойти на самоизоляцию и сделать тест.
Что известно о локдауне во Франции
- 30 октября Франция ввела общенациональный локдаун. Бары, рестораны и часть магазинов в стране не будут работать до 1 декабря.
- Людям разрешили выходить на улицу в нескольких случаях: на работу, в медицинские учреждения, за необходимыми товарами или чтобы помочь кому-то из близких.
- Французы могут гулять, но только у своих домов. Студентов же временно перевели на дистанционное обучение. За нарушение карантина грозит штраф от 135 евро.
- По состоянию на 14 ноября 1 915 713 человека во Франции заболели COVID-19. От осложнений болезни умерли 42 600 пациентов, одновременно выздоровели – 139 760.
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