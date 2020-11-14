В департаменте Валь-де-Марн, на севере Франции, правоохранители разогнали частную вечеринку. Ее посетили не менее 300 гостей, у одного из них уже диагностировали коронавирус.

Масштабные гуляния, несмотря на жесткий локдаун, устроили в частном павильоне в ночь на 14 ноября. Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Примерно в 2:00 правоохранителям позвонили местные жители, они пожаловались на нарушение карантина и шум. Когда полиция прибыла на вызов, то разогнала толпу и составила соответствующий протокол.

Не все участники вечеринки выполнили требования правоохранителей, некоторые даже бросали в полицию пустые бутылки из-под алкоголя. Произошли столкновения, против дебоширов пришлось применить спецсредства.

Французская полиция накрыла вечеринку в разгар локдауна: видео FranceNews24

️VIDEO CHOC / #FaitsDivers : Les policiers sont intervenus à #JoinvillelePont (94), la nuit dernière, pour mettre fin à une fête clandestine de #covididiots en plein confinement dans un pavillon. Les #FDO ont été contraints de faire usage de grenades de désencerclement. pic.twitter.com/v1MowRSUJF — FranceNews24 (@FranceNews24) November 14, 2020

По данным журналистов, никого из гостей вечеринки не задерживали. Правоохранители пытаются установить организаторов запрещенного мероприятия.

Также правоохранители сообщили – как минимум 1 посетитель вечеринки был инфицирован коронавирусом. Поэтому остальных посетителей призвали пойти на самоизоляцию и сделать тест.

Что известно о локдауне во Франции