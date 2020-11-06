В департаменте Сен-Сен-Дени, что недалеко от Парижа, неизвестный мужчина угрожал резаком родителям и ученикам местной начальной школы. Инцидент произошел 6 ноября. Мужчину сразу же задержали правоохранители.

По словам министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, полиция Франции отреагировала очень быстро. Об этом Дарманен сообщил на своей странице в твиттере.

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Он добавил, что задержанный представлял реальную угрозу и родителям, и детям начальной школы.

Я отмечаю выдержку и оперативность сил правопорядка, которые очень быстро отреагировали и задержали опасную личность, вооруженную резаком, возле начальной школы в Сен-Сен-Дени,

– заявил французский министр.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и подробную информацию о злоумышленнике.

Департамент Сен-Сен-Дени, где произошел инцидент: карта

Во Франции участились случаи терроризма

Только за октябрь 2020 года во Франции совершили 3 нападения , которые связывают с исламистским терроризмом, с применением холодного оружия.

, которые связывают с исламистским терроризмом, с применением холодного оружия. Утром в помещении церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом атаковал людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги, в частности "Аллах акбар". Полиция злоумышленника задержала. Жертвами нападения стали три человека, также есть много раненых. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе – Авиньон – мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он также выкрикивал "Аллах акбар" и угрожал сотрудникам полиции. Правоохранители нападающего ликвидировали.

Третье нападение произошло в Саудовской Аравии и было направлено на консульство Франции. Нападение совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал охранник диппредставительства. А нападающего задержала местная полиция.

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