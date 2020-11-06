В пригороде Парижа мужчина с резаком разгуливал возле начальной школы: его задержали
В департаменте Сен-Сен-Дени, что недалеко от Парижа, неизвестный мужчина угрожал резаком родителям и ученикам местной начальной школы. Инцидент произошел 6 ноября. Мужчину сразу же задержали правоохранители.
По словам министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, полиция Франции отреагировала очень быстро. Об этом Дарманен сообщил на своей странице в твиттере.
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Он добавил, что задержанный представлял реальную угрозу и родителям, и детям начальной школы.
Я отмечаю выдержку и оперативность сил правопорядка, которые очень быстро отреагировали и задержали опасную личность, вооруженную резаком, возле начальной школы в Сен-Сен-Дени,
– заявил французский министр.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы и подробную информацию о злоумышленнике.
Департамент Сен-Сен-Дени, где произошел инцидент: карта
Во Франции участились случаи терроризма
- Только за октябрь 2020 года во Франции совершили 3 нападения, которые связывают с исламистским терроризмом, с применением холодного оружия.
- Утром в помещении церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом атаковал людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги, в частности "Аллах акбар". Полиция злоумышленника задержала. Жертвами нападения стали три человека, также есть много раненых. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
- Позже в другом французском городе – Авиньон – мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он также выкрикивал "Аллах акбар" и угрожал сотрудникам полиции. Правоохранители нападающего ликвидировали.
- Третье нападение произошло в Саудовской Аравии и было направлено на консульство Франции. Нападение совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал охранник диппредставительства. А нападающего задержала местная полиция.
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