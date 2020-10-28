Правоохранители разыскивают агрессивных украинофобов, которые набросились на женщину в маршрутном такси из-за того, что она разговаривала на государственном языке. Конфликт произошел 26 октября.

Об открытом по угнетению украиноязычной женщины уголовном деле сообщили в полиции Донетчины. Об инциденте, как утверждают копы, они узнали "во время мониторинга интернет-ресурсов".

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Судя по сообщению правоохранителей, вопрос несоблюдения карантинных мер их не интересует.

Что известно о громком конфликте в маршрутке Славянска

Потерпевшая пассажирка сделала на украинском замечание женщине, которая ехала в общественном транспорте без маски. В ответ немалое количество пассажиров устроило настоящую травлю женщины из-за ее языка. Агрессивный мужчина и вовсе несколько раз пытался протягивать к ней руки.

Разжигание национальной розни

По факту преступления полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении равноправия граждан и разжигании национальной розни. Если виновных найдут и осудят, им грозит штраф или до трех лет тюрьмы.

Говорить на украинском опасно

Следует отметить, что на Донбассе несмотря на открытую российскую агрессию почти ежедневно притесняют патриотов и подавляют украинский. Из-за агрессивно пророссийски настроенных жителей и постоянных эфиров пропагандистских телеканалов разговаривать на государственном языке на самом деле опасно. Так, в декабре 2019 подростки забили до смерти волонтера Артема Мирошниченко. По данным активистов и журналистов, есть все основания полагать, что с ним расправились именно из-за украинского языка. Впрочем, полицейские отказались квалифицировать дело как убийство, совершенное на почве национальной ненависти.