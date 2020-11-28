Полиция Лондона задержала более 60 участников протеста против локдауна
Полиция Лондона задержала более 60 человек. Они протестовали против локдауна из-за пандемии COVID-19.
Для акции люди выбрали центральную площадь города. Об этом на своей странице в твиттере сообщила пресс-служба полиции Лондона.
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Задержания были связаны с рядом различных правонарушений, в частности, с нарушением коронавирусных ограничений. Мы ожидаем, что это количество возрастет,
– говорится в сообщении.
Кроме того, протестующие собрались на территории Оксфорд-Серкус и Риджент-стрит.
Полиция Лондона настаивала, чтобы люди прекратили протест и разошлись по домам. Однако протестующие не прислушались к советам.
Британское правительство разрешило смягчить карантинные ограничения на зимние праздники. Ослабление локдауна продлится с 23 по 27 декабря. В эти дни британцы смогут навестить родственников и встретиться с ближайшими друзьями.
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