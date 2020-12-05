В Одессе правоохранители начали служебное расследование относительно возможной причастности полицейского к травмированию нардепа. Происшествие случилось во время заседания Одесского областного совета 4 декабря 2020 года.

Народный депутат обратилась к медикам с ушибом плеча. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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По словам депутата, ее травмировал полицейский во время конфликта на сессии областного совета. Об инциденте правоохранителям сообщили именно медики. В то же время депутат к Нацполиции не обращалась.

В пресс-службе сообщили, если потерпевшая подаст заявление в правоохранительные органы, то решать вопрос о правовой квалификации события.

По данному сообщению назначат служебное расследование,

– заявил начальник полиции региона Олег Бех.

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В то же время в Нацполиции заявили, что во время конфликта в ОГА телесные повреждения получил и правоохранитель. Из-за этого его направили в больницу. Причастных к этому случаю лиц также уже устанавливают.

Блокирования сессии в Одесском облсовете: коротко

В Одесском областном совете 4 декабря 2020 депутаты от фракций ОПЗЖ, "За будущее" и "Партия Шария" блокировали сессию. Они требовали, чтобы территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 представителей партии "За будущее".

Представители указанных партий также обвиняли депутатов из "Слуги народа" в затягивании с регистрацией.

Впоследствии в зале возникла потасовка, а потом вспыхнула потасовка с участием нескольких десятков человек. В частности, это были как депутаты облсовета, так и их коллеги из Верховной Рады и муниципальных собраний.

После 23:00 в Одесском облсовете депутатам удалось собраться на первую сессию.

Первая сессия в Одесском областном совете: смотрите видео