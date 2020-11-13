Наезд на людей на островке безопасности в Харькове: в полиции сообщили о новом фигуранте дела
Правоохранители установили личность водителя, который ехал рядом с машиной гражданина Египта Хэнди Али в момент ужасного наезда на людей. По словам подозреваемого иностранца, этот человек зацепил его машину.
Сейчас мужчина 1998 года рождения проходит по уголовному делу как свидетель, сообщили в полиции Харьковской области. Но его юридический статус может измениться.
Смотрите также Авто сбило 4 человек на переходе в Харькове: водителю Хенди Али избрали меру пресечения
Машину жителя Харькова изъяли, осмотрели и отправили на штрафплощадку.
Что известно о новом фигуранте дела о сбитии людей на островке безопасности в Харькове
Как утверждают следователи, установить более полную картину им помогли записи с камер видеонаблюдения. На них отражено, как 7 ноября одновременно с машиной задержанного двигалась Volkswagen Jetta. Водитель этой машины начал перестраиваться влево в левую полосу, по которой ехал Volkswagen Passat Хэнди Али.
Причастен ли второй участник ДТП в сбитии людей, правоохранители планируют выяснить после проведения экспертных исследований.
Пока же в следственном изоляторе находится только 22-летний Али. Он должен быть в СИЗО
из-за дела о драке с применением холодного оружия. Но он вышел под залог. По данным правоохранителей, его 26 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Главное о ДТП в Харькове
- Volkswagen Passat, за рулем которого находился Хэнди Али, буквально снес 4 человек;
- трех пострадавших доставили в больницу. По данным полиции, это 50-летняя женщина, 10-летний парень и его 48-летний отец.
- На следующий день одного из них выписали.
Смотрите видео полиции с подробностями страшной аварии на островке безопасности в Харькове:
Поделиться новостью